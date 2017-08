FILM FESTIVAL DELLA LESSINIA XXIII - I vincitori

La premiazione del Film Festival della Lessinia 2017



26/08/2017, 21:47

Vola in Afghanistan nei luoghi martoriati dalla guerra la, il massimo riconoscimento del. La rassegna cinematografica dedicata a vita, storia, tradizioni nelle terre lontane si è conclusa sabato 26 agosto 2017 al Teatro Vittoria di Bosco Chiesanuova (Verona) con la premiazione del lungometraggio "" (Afghanistan, Danimarca, Francia 2016) della regista e sceneggiatrice afghana Shahrbanoo Sadat. Questa la motivazione data dalla giuria internazionale al miglior film in assoluto in competizione alla ventitreesima edizione del Festival scaligero: “”.Si ritorna in Afghanistan per la. A conquistare la migliore regia è stato infatti il regista e fotografo belga Pieter-Jan De Pue con il documentario "" (Belgio, Francia 2016), vicenda ambientata sulle alture del Pamir. "" – motivano i giurati – "".Tra le 21 opere cinematografiche in Concorso, la– composta quest’anno da Camille Chaumereuil (Francia), Petra Felber (Germania), Frode Fimland (Norvegia), Andreas Pichler e Sara Zanatta (Italia) – ha consegnato alla scrittrice e regista di Lucerna Alice Schmid ila "" (Svizzera 2016) "". Ilè stato attribuito a "" (Austria, Germania 2016) di Ronny Trocker, mentreè risultato essere "" (Francia, Nepal 2016) di Pooja Gurung e Bibhusan Basnet, ambientato in un villaggio nepalese.Alil documentario "" (India 2016) di Oinam Doren ha ottenuto ilalla memoria di Piero Piazzola e Mario Pigozzi al miglior film di un regista giovane.iad ottenere il Premio della Cassa Rurale Vallagarina è stata "", documentario realizzato dal video-reporter Andrea Azzetti e da Federico Massa. Ilè andato al fotografo, regista e produttore Alessandro Pugno per(Spagna, Italia 2017). Ill’ha conquistato "" del giovane regista parigino Antoine Delelis. Laha scelto invece quale animazione preferita "" (Germania 2016) di Tom Eshed. Infine, ilè stato assegnato a "" (Italia 2017) di Alessandro Scillitani.