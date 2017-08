VENEZIA 74 - River Road Entertainment presenta all’Industry Club le proprie produzioni

Locandina "Il Cristo di Gamala"



27/08/2017, 08:21

E’ il 4 settembre 2017 la giornata in cui River Road Entertainment presenterà all’Industry Club della 74 Biennale le proprie produzioni. Giornata in cui poi sarà proiettato al palabiennale “” film in concorso per il Leone d’oro diretto da Sebastiano De Riso e interpretato da Micaela Ramazzotti.La società americana da quando ha aperto la sede italiana è riuscita nell’intento di creare un ponte tra chi in Europa vuole fare cinema oltre oceano e chi dagli Usa cerca partners nel vecchio continente. Molti i film distribuiti da River Road Entertainment in programmazione nelle sale i prossimi mesi ma anche alcune produzioni italiane destinate al mercato americano.Guidata dal Presidente, all’Industry Club, River Road Entertainment punterà i fanali sul film “” diretto dallo stesso Silighini e prodotto da Amblin Partners. Una storia rivista del Cristo dei Vangeli che farà molto discutere soprattutto perché uscirà nelle sale in contemporanea con “” il film di Garth Davis che rivede la figura di un’altra protagonista dei Vangeli. Entrambi i film usciranno nel novembre 2017 negli Stati Uniti.River Road Entertainment ha registrato tra il 2016 e il 2017 un movimento di capitali di oltre 15 milioni di dollari per il mercato distributivo tra l'Europa e gli Stati Uniti ed alla Biennale verranno presentati ai partners internazionali altri 3 progetti Italiani in fase di pre produzione: “” un noir con protagonisti dei vampiri mentori di una università esclusiva, “” la vera storia di Cappuccetto Rosso e “” il seguito di “” short movie campione di incassi nel 2016 presentato proprio al Festival di Venezia lo scorso anno e che detiene il record per il maggior numero di premi vinti in tutto il mondo.