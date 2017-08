RESINA - In anteprima al Festival des Films du Monde de Montrèal

Maria Roveran in una scena di "Resina"



Avrà la sua anteprima mondiale al, il film “” di, che è stato selezionato dalla manifestazione e verrà proiettato il prossimo 2 settembre 2017.La pellicola, che è l’opera prima per la fiction del regista vicentino-bavarese, ha come protagonista l’attrice veneziana, che sarà al centro di una vicenda, ambientata a Luserna, una piccola comunità del Trentino, dove la musica e l’ambiente, non sono solo la cornice del racconto. Un coro di uomini e un direttore donna. Una famiglia e una piccola comunità, in cui tutti hanno bisogno di ritrovare il senso d’unione, per affrontare la sfida del domani. Un caleidoscopio di personaggi tinge di ironia e ritmo il racconto di un piccolo mondo, alle prese con i timori generati dal cambiamento climatico, e con la determinazione di una giovane donna intenta a riscoprire la bellezza della musica. La giovane violoncellista Maria è delusa dallo spietato mondo della música, così ritorna al paesino di montagna delle sue origini, una piccola enclave isolata dove si parla ancora una lingua arcaica: il cimbro. Qui quasi per caso, o forse perchè è impossibile non trovarsi all’unico bar della piazza, Maria entra in contatto con il glorioso coro polifonico maschile di cui faceva parte suo nonno.La storia di “una donna in un mondo di uomini” è quella narrata in “” che è stato prodotto da OneArt Produzioni, la giovane casa di produzione del vicentino Bruno Benetti, con il sostegno della Trentino Film Commission, di Rai Cinema e di alcuni investitori privati.Nel cast accanto a Roveran,, attore francese ma residente in Veneto, già visto in “Il vento fa il suo giro” di Giorgio Diritti, i trevigiani Mirko Artuso e Diego Pagotto e i padovani Andrea Pennacchi, Vasco Mirandola, Valerio Mazzucato." - racconta il regista- "".