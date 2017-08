ETUSCIA GREEN MOVIE FEST II - Luca Verdone racconta Petrolini

Luca Verdone



26/08/2017, 17:07

Prosegue a Tuscania, con grande successo, il festival dell’audiovisivo, prestigiosa rassegna che vede la partecipazioni di autorevoli nomi del settore.Domenica 27 agosto, alle 18:30, il focus “”ospita Fausto Ferrara.L’architetto artista e designer italiano presenterà il suo libro "Spazi sensoriali" in cui cerca di ridefinire il territorio e il ruolo dell'architettura nella contemporaneità attraverso la ricerca e la sperimentazione.Alle 21:00,offrirà un imperdibile racconto sull’immortale figura di Ettore Petrolini.Nel film “”, prodotto da Mirco De Vito per Arimvideo, fotografia Marco Fiata, musica Angelo Talocci, montaggio Paolo Veronesi, voce di Ettore Petrolini e interprete sulla scena di “Gastone” e “Nerone” Antonello Avallone, Luca Verdone presenta un imperdibile ritratto del grande attore romano, vissuto tra il 1884 e il 1936, delineandone la folgorante carriera, che comincia tra i palcoscenici romani di Piazza Vittorio e approda, tra grandi acclamazioni, nei più importanti palcoscenici di tutto il mondo, come quello della Comèdie Francaise.Il documentario oltre a riproporre le straordinarie prove d’attore e ad indagare sull’arte del grande comico romano, con interventi di uno dei suoi eredi indiretti, Gigi Proietti, è corredato dal ricordo di Giovanni Antonucci, Giovanni Sabatucci, Giancarlo Governi, Vittorio Emiliani.Seguirà, alle 22:30 per la rassegna ”” la proiezione de “” di Augusto Genina, premiato nel 1936 alla Mostra del Cinema di Venezia come miglior film italiano.L’aiuto regista Mario Monicelli, all’epoca, così lo raccontava: “.”Per tutta la giornata di domenica 27 agosto, dalle 9 alle 24, su Piazza Basile sarà ospitata la mostra mercato di un’associazione che si richiama ad un movimento dei migliori produttori d’eccellenza bio solidali del territorio orientati alla sostenibilità sociale, che presenteranno e promuoveranno le loro produzioni, esibendosi, inoltre, anche in elaborati show cooking.