STORIE DELLA CALABRIA - Piccole grandi storie in corti Doc

26/08/2017, 14:50

Antonio Capellupo



Fiumi e mari, colline e montagne, ma anche botteghe e ristoranti. Ogni angolo del territorio, ogni spazio abbandonato, può tornare a splendere di luce propria se valorizzato attraverso progetti innovativi e di valore.Non quella oscura, fatta di storie di criminalità, e nemmeno quella da cartolina, fatta di belle immagini, ma troppo spesso fine a se stesse.E' una Calabria diversa quella raccontata dal ciclo di corti documentari "", prodotte da "Caffè Guglielmo" e dirette dal filmmaker Massimo Castelli, che parla di "".I sei brevi doc, nati per la rete e pubblicati sul canale YouTube di Caffè Guglielmo raccontano i profili di chi nel profondo Sud ha deciso di restarci, di ritornarci o a volte di trasferirsi, per vivere grazie a ciò che quella regione offre.C'è chi come Marco, dopo avere girato il mondo in lungo ed il largo sente il richiamo di tornare nella sua città natale Catanzaro, dando vita alla burgheria "Rizzi's - 100% Made in Calabria" o chi come Andrea, dopo aver costruito una carriera "sicura" tra Brescia e Bergamo, si è trasferito a Mongiana per diventare apicoltore lanciando "Ape Roll".Di Reggio Calabria è la cooperativa sociale femminile "Soleinsieme" che ha aperto un laboratorio di sartoria per dare opportunità di formazione ed inserimento lavorativo a donne svantaggiate, mentre in uno splendido panorama naturale i ragazzi della "Caretta Calabria Conservation" si occupa della conservazione della tartaruga marina Caretta Caretta, quelli di "Lao Rafting" permettono alla gente una splendida avventura sul fiume Lao ai piedi del Pollino e gli "Escursionisti Appennino Paolano" sono ormai divenuti delle perfette guide per trekking.Brevi ritratti di un territorio dal gigantesco potenziale, che dimostrano quanto l'amore per una terra e la voglia di rimboccarsi le maniche, a volte siano più forti di qualsiasi etichetta o stereotipo affibbiati dalla società.