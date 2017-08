ADDIO A CRISTINA SOLDANO - Era direttore artistico del Festival del Cinema Europeo di Lecce

Cristina Soldano



25/08/2017, 14:42

E’ scomparsa ieri pomeriggio a Roma, insegnante di lettere e direttore artistico del Festival del Cinema Europeo di Lecce.Originaria di Corato,viveva nella capitale dove ha insegnato con dedizione per anni. Amava la vita, amava l’arte e ogni anno, da 18 anni, tornava a Lecce, nella sua amata Puglia, per il Festival dove era felice di condividere con gli artisti presenti alla manifestazione la sua passione per il cinema e la cultura.I funerali saranno celebrati domani, sabato 26 agosto 2017, alle ore 16 presso la Chiesa Matrice in via Duomo a Corato.