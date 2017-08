MNFF2017 - Lino Guanciale e Germano Maccioni ospiti d'eccezione

25/08/2017, 14:41

La decima edizione delsi chiuderà, come accade da sempre, con un evento speciale dedicato al cinema italiano. Il 27 agosto alle 21.30, al chiostro Campiani, dopo la consegna del Lauro d’oro di Virgilio al miglior film della sezione opera prima e del premio MyMovies al miglior documentario, sarà la volta dell’ultima proiezione: l’anteprima nazionale del primo film di fiction di Germano Maccioni, “”. Il regista emiliano, che aveva già presentato a Mantova il suo documentario su Giovanni Lindo Ferretti “Fedele alla Linea”, è stato l’unico ad essere selezionato quest’anno da Carlo Chatrian per partecipare in “concorso internazionale” alla 70ª edizione del Locarno Film Festival.Sabato 26 sarà invece la volta di Lino Guanciale, già presente in un altro film presentato il 24 agosto in concorso alla kermesse mantovana, “” di Ruth Borgobello. Alle 21.15 all’arena Mignon l’attore abruzzese incontrerà il pubblico presentando uno dei suoi ultimi lavori in concorso nella sezione opere prime del Mantova Film Fest: "" di Vincenzo Alfieri. Il film è una riuscita commedia che spazia dall'action movie al cinecomic con un ispirato citazionismo pop.Questa decima edizione del Festival dedicata alla figura di Bernardo Bertolucci, protagonista della retrospettiva a lui dedicata, è iniziata il 22 di agosto con la cerimonia d’apertura in cui sono intervenuti il regista Andrea Molaioli (a cui è dedicato un “autoritratto”, la proiezione dei suoi tre film da regista) assieme alla produttrice Francesca Cima. Caratteristica del festival è proprio mettere in relazione le opere del passato con le prospettive dei giovani cineasti. I grandi del cinema italiano si alternano ai giovani ospiti che presentano le loro opere prime in concorso, quest’anno presenti Ruth Borgobello, Suranga D. Katugampala, Marco Segato, Andrea De Sica e i già citati Lino Guanciale e Germano Maccioni.Dopo la presentazione di ieri della versione restaurata del lungometraggio animato antesignano del genere “Spaghetti western” “West and Soda” di Bruno Bozzetto, introdotto dalla critica cinematografica Marianna Cappi, questa sera inizierà invece il primo workshop organizzato in collaborazione con Minimum Fax: il regista Mimmo Calopresti e la giornalista Tiziana Lo Porto presenteranno il volume “”, l’opera raccoglie una selezione di interviste e conversazioni pubblicate dagli esordi a oggi su riviste di cinema e spettacolo e quotidiani nazionali e internazionali. A seguire il documentario prodotto dalla stessa Minimum Fax “Blow up di Blow up” che ricostruisce in occasione del cinquantesimo del film “Blow up” il percorso del regista Michelangelo Antonioni nella Londra del 1966 durante le lavorazioni del film. Un’ottima occasione, questa, per parlare anche del connubio tra editoria e cinema. Il secondo evento a cura di Minimum Fax sarà il 26 agosto alle 18.30 al cinema Mignon, si tratta di un altro workshop sul processo di adattamento cinematografico dal libro al film, a partire dalla case-history del romanzo “”, il cui adattamento per lo schermo è stato uno sforzo produttivo di Minimum Fax Media.