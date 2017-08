A CIAMBRA - Jonas Carpignano presenta il film in Italia

Jonas Carpignano



25/08/2017, 11:54

, il secondo lungometraggio di Jonas Carpignano, coprodotto da Martin Scorsese uscirà in Italia il 31 Agosto distribuito da Academy Two dopo aver trionfato all'ultimo Festival di Cannes alla Quinzaine des Realisateurs, dove ha vinto il premio Europa Cinema Label e dopo essere stato selezionato nei giorni scorsi agli European Film Awards.Il giovane regista italo americano saràper presentare il suo film, raccontare la nascita del progetto e la scoperta di un padrino d'eccezione come Martin Scorsese che si è innamorato di A CIAMBRA, al punto di decidere di co-produrlo. Carpignano racconterà al pubblico italiano come ha conosciuto il suo protagonista, il 14enne Pio Amato, e la sua famiglia che fanno parte di una comunità rom che vive nei pressi di Gioia Tauro e come Pio si sia rivelato in grado di interagire facilmente tra le varie realtà del luogo: gli italiani, i membri della comunità rom e gli immigrati africaniMartedi 29 Agosto alle 21 il regista ritornerà, all’Arena Nuovo Sacher di Roma - dove ha ricevuto un mese fa il premio Bimbi Belli per il suo primo lungometraggio Mediterranea- per introdurre insieme a Nanni Moretti un'anteprima di A CIAMBRA, che sarà in seguito programmato al Cinema Sacher a partire dal 31 Agosto.Carpignano sarà protagonista poi di un breve tour in cui presenterà il suo film e risponderà alle domande del pubblico: il 30 Agosto sarà alle 21.15 a Genova all’Arena di Palazzo Ducale; il 31 Agosto a Torino alle 20.00 al cinema Romano e il primo Settembre a Milano, in due diversi incontri previsti rispettivamente alle 18,30 al cinema Palestrina e alle 21,15 al cinema Mexico.Roma, Arena Nuovo Sacher, 29 Agosto ore 21.00Genova, Arena di Palazzo Ducale, 30 Agosto ore 21.15Torino, Cinema Romano, 31 Agosto ore 20.00Milano, 1° Settembre, Cinema Palestrina ore 18.15 e Cinema Mexico ore 21.15