LA MUSICA DEL SILENZIO - Al cinema dal 18 al 20 settembre

25/08/2017, 10:21

In arrivo al cinema come evento speciale a settembre – il 18, 19, 20 distribuito da QMI Stardust –, biopic ispirato alla vita die liberamente tratto dall'omonimo romanzo.Il film diretto da(già regista de Il Postino e Il Mercante di Venezia) racconta il percorso personale e musicale di Amos Bardi - alter ego di Bocelli - dall’infanzia agli allori della sua carriera. Squarci di una vita intesa destinata a grandi trionfi ma segnata da false partenze, dubbi, piccoli e grandi dolori.A vestire i panni del celebre tenore, l’attore e musicista inglese Toby Sebastian affiancato da un cast internazionale: Antonio Banderas (nel ruolo del maestro di musica), Jordi Mollà (il padre), Luisa Ranieri (la madre), Ennio Fantastichini (lo zio), Nadir Castelli (la moglie) oltre a un cameo dello stesso Bocelli.Girato tra Roma, Pisa, Volterra, luoghi in cui il tenore è cresciuto, e sceneggiato da Anna Pavignano e Michael Radford, La Musica del Silenzio restituisce il ritratto di una figura ricca d’umanità.Nel film alcuni brani inediti, che Bocelli ha composto da giovanissimo e mai presentati finora.La Musica del Silenzio è prodotto da Roberto Sessa per Picomedia con Andrea Iervolino e Monika Bacardi per AMBI Media Group in collaborazione con Rai Fiction e distribuito da QMI Stardust.Uscita evento nei cinema italiani il 18, 19 e 20 settembre.