ROBERT VIGNOLA DA TRIVIGNO A HOLLYWOOD - In anteprima a Trivigno il 28 agosto

Ha il tenore di un’avventura da riscoprire la storia di Robert Vignola, protagonista degli anni più entusiasmanti del cinema muto americano, prima da attore e poi da regista. Partito con la famiglia da Trivigno agli inizi del Novecento, come tanti lucani in cerca di fortuna, negli Stati Uniti divenne presto una figura centrale della produzione cinematografica di quel periodo. Il documentario “”, ideato e prodotto da effenove srls, sarà presentato in anteprima a Trivigno lunedì 28 agosto 2017 alle 20.00. La proiezione sarà anticipata da un dibattito su questa particolare storia di emigrazione (sempre in piazza Plebiscito, alle 18.30). Dialogheranno il sindaco di Trivigno,, il direttore della Lucana Film Commission,, la storica del cinemae il presidente della Giornate del Cinema Muto di Pordenone,Per l’occasione, in piazza Plebiscito sarà allestita un’esposizione di macchine del cinema muto, curata dalla Cineteca Lucana di Oppido Lucano." – spiega il sindaco Marino – ""." - aggiunge Leporace – "".