VENEZIA 74 - I Wonder Pictures alla Mostra con tre film italiani

27/08/2017, 16:45

Dopo THE LOOK OF SILENCE di Joshua Oppenheimer (Gran Premio della giuria a Venezia 2014), JANIS di Amy Berg (in anteprima mondiale a Venezia 2015) e LIBERAMI di Federica Di Giacomo (Premio Orizzonti a Venezia 2016),rinnova la sua presenza alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.La casa di distribuzione cinematografica nata a Bologna dall’esperienza di Biografilm Festival e che da Bologna opera e distribuisce film in tutta Italia, porta a Venezia ben 5 imperdibili film, tra fiction e documentari, una selezione di titoli che conferma il doppio sguardo di I Wonder Pictures, rivolto sia ai più affermati artisti internazionali, sia ai più innovativi talenti del cinema italiano.Tra i protagonisti internazionali cheporterà a Venezia: la candidata agli Oscar® e Orso d’Argento Charlotte Rampling, il premio Oscar® Sir Michael Caine, il maestro del documentario Frederick Wiseman in concorso con il suo nuovo film EX LIBRIS e l’Orso d’Argento 2016 per la migliore attrice Trine Dyrholm.Tra i nuovi talenti del cinema italiano ospiti a Venezia consi segnalano invece i registi Giovanni Totaro, che presenterà la sua sorprendente opera prima "", Andrea Pallaoro, in Concorso con il suo secondo film "", e Susanna Nicchiarelli, che porta a Venezia "", il suo terzo lungometraggio.· EX LIBRIS: THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY è la nuova attesissima opera del maestro Frederick Wiseman di cui I Wonder Pictures ha già portato con successo nelle sale italiane NATIONAL GALLERY. Wiseman, Leone alla Carriera a Venezia nel 2014 e vincitore del Biografilm Celebration of Lives Award nel 2015, getta ora il suo sguardo sulla New York Public Library, una delle più importanti istituzioni culturali del mondo, un importante luogo di incontro, scambio e creatività intellettuale.· MY GENERATION di David Batty è un viaggio in tre atti nella mitica Swinging London, accompagnati da un narratore d’eccezione, Sir Michael Caine, che ci guida per mano tra racconti personali e straordinarie immagini di quegli anni, alla riscoperta degli artisti che fecero grande quella stagione culturale, dai Beatles a Twiggy, dal fotografo David Bailey a Marianne Faithfull, dai Rolling Stones alla stilista Mary Quant, creatrice della minigonna.Sir Michael Caine sarà ospite della Biennale per presentare il film e presenzierà il 5 settembre al The Birth of Cool 5 o’clock Party by I Wonder Stories (ore 17.00, Lexus Lounge). Durante il party sarà presentato al pubblico e alla stampa il programma delle I Wonder Stories, gli eventi cinematografici di I Wonder Pictures, e Sir Michael Caine riceverà il Celebration of Lives Award, il premio che Biografilm Festival dedica ai grandi narratori che con le loro opere e la loro vita hanno lasciato un segno profondo nella storia contemporanea, già assegnato tra gli altri a Charlie Kaufman, Marina Abramovic, Michel Gondry, Gael García Bernal, Peter Greenaway e alla famiglia Coppola.