VENEZIA 74 - Fuori concorso "Piazza Vittorio" di Abel Ferrara

Abel Ferrara



25/08/2017, 08:22

La Enjoy Movies torna quindi a produrre: in lavorazione “Walking to Paris” di Peter Greenaway e in pre-produzione “Labirintus” per la regia di Joe Dante, appena terminato il nuovo documentario del regista-cult Abel Ferrara "", “".”, diretto dal regista newyorkese, sarà presentatoallaIl film, prodotto dalla Enjoy Movies di Andrea De Liberato con la produzione associata di Manfredi Saavedra, montato da Fabio Nunziata, sarà presentato alla stampa in due proiezioni giovedì 7 settembre alle ore 19:30 in Sala Perla e alle ore 22:30 in Sala Darsena. La proiezione ufficiale per il pubblico si terrà venerdì 8 settembre alle ore 14:30 presso la Sala Grande del Palazzo del Cinema.Dopo la co-produzione di “Spaghetti Story” di Ciro De Caro e la produzione di “Dark” co-prodotto con Joe Dante e “Bagnoli Jungle” di Antonio Capuano Andrea de Liberato annuncia i suoi prossimi titoli e ci da appuntamento al Lido di Venezia.