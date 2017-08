VENEZIA 74 - All' Italian Pavilion un ricordo di Maria Pia Fusco

Maria Pia Fusco



24/08/2017, 18:11

A quasi un anno dalla scomparsa, appuntamento mercoledì 30 agosto alle ore 15 presso l'Italian Pavilion - sala Tropicana Conferenze (Hotel Excelsior) per un breve ricordo diNell'occasione sarà proiettato un filmato che raccoglie alcune delle interviste realizzate in questi mesi da Camilla Fusco: registi come Paolo Virzì, Mario Martone, Ken Loach, Michele Placido, Carlo Verdone, Giuliano Montaldo, Giovanni Albanese, Francesco Bruni, Ivano De Matteo, Giovanni Veronesi; attrici come Jasmine Trinca, Sabrina Ferilli, Piera Degli Esposti, Sabina Guzzanti; attori come Edoardo Leo, Claudio Amendola, Valerio Mastandrea, Pierfrancesco Favino, raccontano la loro - la nostra - Maria Pia Fusco.Non un documentario, ma un primo insieme di testimonianze rilasciate - e raccolte - con emozione." - spiega- "".