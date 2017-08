EFA - Appello per la scarcerazione di Kirill Serebrennikov

24/08/2017, 12:08

l Consiglio Direttivo della European Film Academy desidera esprimere la sua pi¨ profonda preoccupazione per gli arresti domiciliari a cui Ŕ stato sottoposto il regista Kirill Serebrennikov e ne chiede l'immediata scarcerazione.Kirill Serebrennikov, uno dei pi¨ importanti registi russi di teatro e cinema il cui film BETRAYAL (Izmena) era nella selezione EFA 2013 mentre THE STUDENT (Uchenik) nel 2016 Ŕ valso a Ilya Demutsky il premio Compositore Europeo, e i cui film sono stati presentati in festival come Cannes, Venezia e Locarno, Ŕ stato accusato di truffa. Arrestato a Mosca Ú posto agli arresti domiciliari. Questo significa che non pu˛ continuare il suo lavoro artistico al teatro Gogol di Mosca nÚ portare a termine il suo film a San Pietroburgo.Tutto fa supporre che Kirill Serebrennikov sia stato arrestato per motivi politici e l'EFA Board chiede rispettosamente alle autoritÓ russe la sua scarcerazione immediata e incondizionata e che gli venga garantita libertÓ di movimento e di espressione artistica.