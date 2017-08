EASY, UN VIAGGIO FACILE FACILE - In anteprima alle Notti di Cinema a Piazza Vittorio

Easy - Un viaggio facile facile



23/08/2017, 15:17

Giovedì 24 agosto 2017 alle ore 20.30 presso l’Arena di Piazza Vittorio a Roma, si terrà l’anteprima per il pubblico del film "": la proiezione dell’opera prima di, in concorso al 70esimo Festival di Locarno (nella sezione Cineasti del presente), sarà preceduta da un incontro con il regista, il protagonistae con i produttori Stefano Basso, Chiara Barbo e Gianpaolo Smiraglia.L’evento, a ingresso gratuito fino a esaurimento posti disponibili, è realizzato da CityFest, il programma di appuntamenti culturali della Fondazione Cinema per Roma presieduta da Piera Detassis, con Tucker Film (che distribuirà il film dal 31 agosto) e si terrà nell’ambito della rassegna “”, organizzata da AGIS Lazio Srl in collaborazione con Anec Lazio, Roma Capitale, Regione Lazio e Fondazione Cinema per Roma." è un bizzarro, divertente, poetico road movie, percorso da un umorismo rarefatto e girato ammiccando affettuosamente al cinemascope dei grandi western. Nel film, lo stravagante protagonista Isidoro si trova a dover interrompere la sua quotidianità per affrontare un’inattesa missione: guidare un carro funebre, destinazione Ucraina, per riportare in patria la bara dello sfortunato operaio Taras, morto sul lavoro." – ha spiegato il regista– ""." – ha detto il protagonista– "".