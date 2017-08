I LOVE GAI - I film in concorso

23/08/2017, 14:42

Conto alla rovescia per, il concorso nato da un’iniziativa SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori in collaborazione con Lightbox.Diciannove nomi emergenti nel panorama del nuovo cinema italiano, tutti under 40 - il più giovane autore in concorso ha 23 anni - scelti dal comitato di selezione ditra quasi 200 film candidati.Ecco i registi e i corti in concorso:Andrea Beluto, SaliforniaMaurizio Forcella, TimballoAdriano Giotti, Esseri di StelleAldo Iuliano, PenaltyMassimo Loi e Gianluca Mangiasciutti, A Girl Like YouGiuseppe Francesco Maione, AdeleManuel Marini, Olvidate de esoGaetano Maria Mastrocinque, Il fuoco degli uominiGiulio Mastromauro e Alessandro Porzio, ValzerAlfredo Mazzara, La BarbaPietro Pinto, RositaMario Piredda, A casa miaAlessandro Porzio, Mattia sa volareCristina Puccinelli, Stella AmoreMarco Santi, L’Attrazione Gravitazionale del Professor D.Marta Savina, Viola, FrancaLorenzo Sepalone, Ieri e domaniNicola Sorcinelli, Moby DickA tracciare il fil rouge dell’edizione 2017 è la tematica dell’inclusione sociale: la maggior parte dei cortometraggi finalisti raccontano infatti storie al margine, sia della società che dell’attenzione, e veicolano argomenti forti, quali l’identità di genere, la violenza sulle donne, le minoranze invisibili, o l’amore tra disabili e diversi.Sarà una giuria di tre nomi illustri nel mondo del cinema e del video nostrano e internazionale a decretare i premiati durante la: il produttore Francesco Bonsembiante, fondatore assieme a Marco Paolini della casa di produzione Jolefilm; la direttrice artistica Géraldine Gomez, mente creativa da 12 anni del festival Hors Pistes del Centre Pompidou; e il regista Giuseppe Piccioni, premiato sia Italia che all’estero per i suoi film emblema del cinema italiano.In programma il primo settembre il grande evento conclusivo dial Lido presso Isola Edipo, manifestazione organizzata dal team di Edipo Re: la storica imbarcazione che Pier Paolo Pasolini condivideva col pittore Giuseppe Zigaina, oggi capitanata da Impresa a Rete e dalla regista e documentarista Sibylle Righetti, co-autrice del film dedicato a Vasco “”, verrà infatti ormeggiata sulla Riva di Corinto, dove si celebrerà la serata finale del concorso che già si preannuncia come uno degli appuntamenti da non perdere nei giorni della Mostra.La Edipo Re, storicamente icona di cultura e integrazione delle diversità, diventa così ulteriore simbolo di quell’inclusione sociale che caratterizza i cortometraggi in gara.