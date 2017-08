VENEZIA 74 - Nove film in concorso per il Queer Lion

Queer Lion



Sono nove i film in gara per ilalla settantaquattresima edizione dellaNell'ordine:- Three Billboards Outside Ebbing, Missouri di Martin McDonagh con Frances McDormand, Woody Harrelson (Uk, 110’): Venezia 74- Marvin di Anne Fontaine con Finnegan Oldfield, Isabelle Huppert (Francia, 115’): Orizzonti- The Prince and the Dybbuk di Elwira Niewiera, Piotr Rosołowski (Polonia, Germania, 82’) doc: Venezia Classici- Martyr di Mazen Khaled con Carole Abboud, Hamza Mekdad (Libano, 80’): Biennale College- Les garçons sauvages di Bertrand Mandico con Vimala Pons, Diane Rouxel (Francia, 110’): Settimana Internazionale della Critica- Team Hurricane di Annika Berg con Eja Penelope Roepstorff, Ida Glitre (Danimarca, 94’): Settimana Internazionale della CriticaLa giuria è composta da Brian Robinson (presidente), Adriano Virone, Rich Cline e Daniel N. Casagrande (fondatore del Queer Lion, giornalista, membro del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani, insegnante di Storia del Linguaggio Cinematografico, presidente dell’Associazione di Promozione Sociale Queer Lion).