PREMIO KINÉO DIAMANTI AL CINEMA XV - A Susan Sarandon e Thierry Frémaux il Kinéo International Award

22/08/2017, 13:18

sarà consegnato ilil prossimo 3 settembre durante laIlal cinema festeggia quest’anno la sua 15esima edizione che sarà ricca dei protagonisti più amati del nostro cinema. “Da qualche anno abbiamo pensato di portare l’attenzione del Kinéo anche all’estero premiando personaggi di livello internazionale – sottolineano Rosetta Sannelli e Tiziana Rocca – cercando di creare interazione e scambi culturali tra il nostro cinema e quello degli altri Paesi. Siamo felici che Susan Sarandon e Thierry Frémaux abbiano accettato il nostro invito”.Al Premio Oscarsarà consegnato il. Quello della Sarandon, attualmente impegnata in numerosi set, segna il ritorno al Festival di Venezia dopo circa 10 anni.va il, attribuito per il suo lavoro che da anni svolge come delegato generale del Festival di Cannes, ma soprattutto per il suo impegno come direttore dell’Istituto Lumière di Lione, al Festival di cinema ad esso collegato e per le lezioni magistrali in tutto il mondo per raccontare anche i più giovani la nascita della settima arte attraverso il lavoro della famiglia Lumière, e in particolare il cinematografo Lumière, che ha permesso di girare i primi film della storia.Unico riconoscimento votato dal grande pubblico delle sale il Kinéo è nato nel 2002 per iniziativa del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per promuovere la cinematografia nazionale, promosso dall'Associazione Culturale Kinéo presieduta da Rosetta Sannelli che ha ideato il progetto e prodotto da Agnus Dei Production di Tiziana Rocca che ne è anche il General Director.