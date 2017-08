EFA 2017 - 51 Film di finzione selezionati: 4 sono italiani

22/08/2017, 13:03

Č con grande piacere cheedannunciano i 51 titoli che compongono la lista di selezione dei film di finzione raccomandati per una nomination agli2017! Con 31 paesi europei rappresentati ancora una volta la lista illustra la grande eterogeneitŕ del cinema europeo.Nei 20 paesi con il maggior numero di membri EFA, questi ultimi hanno votato direttamente un film nazionale da inserire nella lista di selezione. A completamento della lista, un Comitato di Selezione composto dai membri dell' EFA Board e da esperti invitati come Péter Bognár (Ungheria), Dave Calhoun (UK), Giorgio Gosetti (Italia), Christophe Leparc (Francia) Jacob Neiendam (Danimarca) e Alik Shpilyuk (Ucraina) ha incluso altri titoli.Nelle prossime settimane, gli oltre 3.000 membri dell'European Film Academy voteranno per le nomination nelle categorie Film, Regista, Attore, Attrice e Sceneggiatore Europeo. Le nomination saranno annunciate il 4 Novembre al Seville European Film Festival, in Spagna. Ad una giuria composta da 7 membri spetterŕ invece il compito di assegnare i premi per le categorie Direttore della Fotografia, Montatore, Scenografo, Costumista, Trucco e Parrucco, Compositore e Sound Designer EuropeoLa cerimonia di premiazione dei vincitori della 30ma edizione degli European Film Awards si terrŕ il 9 Dicembre a Berlino.A DATE FOR MAD MARYIrlanda82 minDIRETTO DA Darren ThorntonSCRITTO DA Darren Thornton & Colin ThorntonPRODOTTO DA Ed Guiney & Juliette BonassA GENTLE CREATUREKROTKAYAFrancia, Germania, Lituania, Paesi Bassi143 minSCRITTO & DIRETTO DA Sergei LoznitsaPRODOTTO DA Marianne SlotA JEW MUST DIEUN JUIF POUR L'EXEMPLESvizzera73 minDIRETTO DA Jacob BergerSCRITTO DA Jacob Berger, Aude Py & Michel FesslerPRODOTTO DA Ruth WaldburgerA MONSTER CALLSSpagna107 minDIRETTO DA J.A. BayonaSCRITTO DA Patrick NessPRODOTTO DA Belén Atienza, Ghislain Barrois & Álvaro AugustínAFTERIMAGEPOWIDOKIPolonia100 minDIRETTO DA Andrzej WajdaSCRITTO DA Andrzej MularczykPRODOTTO DA Michał KwiecińskiANA, MON AMOURRomania, Germania, Francia125 minDIRETTO DA Călin Peter NetzerSCRITTO DA Călin Peter Netzer, Cezar Paul Bădescu & Iulia LumânarePRODOTTO DA Călin Peter Netzer & Oana IancuBIG BIG WORLDKOCA DÜNYATurchia101 minSCRITTO & DIRETTO DA Reha ErdemPRODOTTO DA Ömer AtayBPM (BEATS PER MINUTE)120 BATTEMENTS PAR MINUTEFrancia145 minSCRITTO & DIRETTO DA Robin CampilloPRODOTTO DA Marie-Ange Luciani & Hugues CharbonneauBRIGHT SUNSHINE INUN BEAU SOLEIL INTÉRIEURFrancia94 minDIRETTO DA Claire DenisSCRITTO DA Claire Denis & Christine AngotPRODOTTO DA Olivier DelboscBRIMSTONEPaesi Bassi, Germania, Belgio, Francia, Svezia, UK, Ungheria148 minSCRITTO & DIRETTO DA Martin KoolhovenPRODOTTO DA Els Vandevorst & Uwe SchottFRANTZFrancia, Germania117 minSCRITTO & DIRETTO DA François OzonPRODOTTO DA Eric Altmayer, Nicolas Altmayer, Stefan Arndt & Uwe SchottFROSTLituania, Francia, Polonia, Ucraina120 minSCRITTO& DIRETTO DA Sharunas BartasPRODOTTO DA Janja KraljGODLESSBEZBOGBulgaria, Danimarca, Francia99 minSCRITTO & DIRETTO DA Ralitza PetrovaPRODOTTO DA Rossitsa Valkanova, Eva Jakobsen & Laurence ClercHAPPY ENDFrancia, Germania, Austria107 minSCRITTO& DIRETTO DA Michael HanekePRODOTTO DA Margaret Menegoz, Stefan Arndt, Veit Heiduschka & Michael KatzHEARTSTONEHJARTASTEINNIslanda, Danimarca129 minSCRITTO & DIRETTO DA Guđmundur Arnar GuđmundssonPRODOTTO DA Anton Máni Svansson, Lise Orheim Stender, Jesper Morthorst & Guđmundur Arnar GuđmundssonHOMEBelgio103 minDIRETTO DA Fien TrochSCRITTO DA Fien Troch & Nico LeunenPRODOTTO DA Antonino LombardoICE MOTHERBÁBA Z LEDURepubblica Ceca, Slovacchia, Francia106 minSCRITTO & DIRETTO DA Bohdan SlámaPRODOTTO DA Pavel Strnad & Petr OukropecIN TIMES OF FADING LIGHTIN ZEITEN DES ABNEHMENDEN LICHTSGermania101 minDIRETTO DA Matti GeschonneckSCRITTO DA Wolfgang KohlhaasePRODOTTO DA Oliver Berben & Sarah KirkegaardINSYRIATEDBelgio, Francia86 minSCRITTO & DIRETTO DA Philippe Van LeeuwPRODOTTO DA Guillaume MalandrinJUPITER'S MOONJUPITER HOLDJAUngheria, Germania123 minDIRETTO DA Kornél MundruczóSCRITTO DA Kata WéberPRODOTTO DA Viktória Petrányi, Michael Weber, Viola Fügen & Michel MerktLADY MACBETHUK89 minDIRETTO DA William OldroydSCRITTO DA Alice BirchPRODOTTO DA Fodhla Cronin O'ReillyLAYLA M.Paesi Bassi, Jordan, Belgium, Germania98 min.DIRETTO DA Mijke de JongSCRITTO DA Jan Eilander & Mijke de JongPRODOTTO DA Frans van Gestel, Arnold Heslenfeld & Laurette SchillingsLOVELESSНЕЛЮБОВЬRussia, Belgium, Germania, Francia127 minDIRETTO DA Andrey ZvyagintsevSCRITTO DA Oleg Negin & Andrey ZvyagintsevPRODOTTO DA Alexander Rodnyansky, Sergey Melkumov & Gleb FetisovMY GRANDMOTHER FANNY KAPLANMOYA BABUSYA FANI KAPLANUkraine110 minDIRETTO & PRODOTTO DA Olena DemyanenkoSCRITTO DA Dmytro Tomashpolskiy & Olena DemyanenkoON BODY AND SOULTESTRŐL ÉS LÉLEKRŐLUngheria116 minSCRITTO& DIRETTO DA Ildikó EnyediPRODOTTO DA Mónika Mécs, András Muhi & Ernö MesterházyPARADISERAIRussia, Germania131 minDIRETTO DA Andrei KonchalovskySCRITTO DA Andrei Konchalovsky & Elena KiselevaPRODOTTO DA Andrei Konchalovsky & Florian DeyleREQUIEM FOR MRS. J.REKVIJEM ZA GOSPOĐU J.Serbia, Bulgaria, FYR Macedonia, Russia, Francia94 minSCRITTO& DIRETTO DA Bojan VuletićPRODOTTO DA Nenad DukićRETURN TO MONTAUKGermania, Francia, Irlanda105 minDIRETTO DA Volker SchlöndorffSCRITTO DA Volker Schlöndorff & Colm TóiběnPRODOTTO DA Regina Ziegler, Volker Schlöndorff, Francis Boespflug, Sidonie Dumas, Hartmut Köhler, Stéphane Parthenay, Conor Barry, Til Schweiger, Tom Zickler, Marc Gabizon, Christoph Liedke, John Keville, Mike Downey, Sam Taylor & Rainer KölmelSAMI BLOODSAMEBLODSvezia, Danimarca, Norvegia110 minSCRITTO& DIRETTO DA Amanda KernellPRODOTTO DA Lars G LindströmSON OF SOFIAO GIOS TIS SOFIASGrecia, Bulgaria, Francia111 minSCRITTO& DIRETTO DA Elina PsykouPRODOTTO DA Giorgos Karnavas & Konstantinos KontovrakisSPOORPOKOTPolonia, Germania, Repubblica Ceca, Svezia, Slovacchia128 minDIRETTO DA Agnieszka Holland & Katarzyna AdamikSCRITTODA Olga Tokarczuk & Agnieszka HollandPRODOTTO DA Krzysztof Zanussi, Janusz Wąchała, Johannes Rexin, Pavla Janoušková Kubečková, TomᚠHrubý, Fredrik Zander & Jakub ViktorínSTEFAN ZWEIG - FAREWELL TO EUROPEVOR DER MORGENRÖTEGermania, Austria, Francia106 minDIRETTO DA Maria SchraderSCRITTODA Maria Schrader & Jan SchomburgPRODOTTO DA Stefan Arndt, Uwe Schott, Pierre-Olivier Bardet, Denis Poncet, Danny Krausz & Kurt StockerSUMMER 1993ESTIU 1993Spagna96 minSCRITTO& DIRETTO DA Carla SimónPRODOTTO DA Valérie DelpierreTHE CONSTITUTIONUSTAV REPUBLIKE HRVATSKECroazia, Slovenia, Repubblica Ceca, FYR Macedonia93 minDIRETTO DA Rajko GrlićSCRITTODA Ante Tomić & Rajko GrlićPRODOTTO DA Ivan Maloča, Mike Downey, Rudolf Biermann, Maja Vukić, Dejan Miloševski, Jani Sever & Sam TaylorLA VENDETTA DI UN UOMO TRANQUILLOTARDE PARA LA IRASpagna88 minDIRETTO DA Raúl ArévaloSCRITTODA Raúl Arévalo & David PulidoPRODOTTO DA Beatriz BodegasTHE KILLING OF A SACRED DEERIrlanda, UK121 min.DIRETTO DA Yorgos LanthimosSCRITTODA Yorgos Lanthimos & Efthimis FilippouPRODOTTO DA Ed Guiney & Yorgos LanthimosTHE KING'S CHOICEKONGENS NEINorvegia, Danimarca, Svezia, Irlanda130 minDIRETTO DA Erik PoppeSCRITTODA Jan Trygve Rřyneland & Harald Rosenlřw EegPRODOTTO DA Finn Gjerdrum & Stein B. KvaeTHE LAST FAMILYOSTATNIA RODZINAPolonia123 minDIRETTO DA Jan P. MatuszyńskiSCRITTODA Robert BolestoPRODOTTO DA Leszek Bodzak & Aneta HickinbothamTHE NOTHING FACTORYA FÁBRICA DE NADAPortogallo177 minDIRETTO DA Pedro PinhoSCRITTODA Pedro Pinho, Joăo Matos, Luisa Homem, Leonor Noivo & Tiago HespanhaPRODOTTO DA Joăo MatosL'ALTRO VOLTO DELLA SPERANZATOIVON TUOLLA PUOLENFinlandia, Germania100 minWRITTEN, DIRETTO & PRODOTTO DA Aki KaurismäkiTHE PARTYUK71 minSCRITTO & DIRETTO DA Sally PotterPRODOTTO DA Christopher SheppardTHE SQUARESvezia, Germania, Francia, Danimarca145 minSCRITTO & DIRETTO DA Ruben ÖstlundPRODOTTO DA Erik Hemmendorff & Philippe BoberTHE TEACHERUČITEĽKASlovacchia, Repubblica Ceca103 minDIRETTO DA Jan HřebejkSCRITTO DA Petr JarchovskýPRODOTTO DA Zuzana Mistríková, Ľubica Orechovská, Ondřej Zima & Jan PrušinovskýTOM OF FINLANDFinlandia, Germania, Svezia, Danimarca116 minDIRETTO DA Dome KarukoskiSCRITTO DA Aleksi BardyPRODOTTO DA Aleksi Bardy, Annika Sucksdorff & Miia HaavistoWESTERNGermania, Bulgaria, Austria119 minSCRITTO & DIRETTO DA Valeska GrisebachPRODOTTO DA Jonas Dornbach, Janine Jackowski, Maren Ade, Valeska Grisebach & Michel MerktWILD MOUSEWILDE MAUSAustria103 minSCRITTO & DIRETTO DA Josef HaderPRODOTTO DA Michael Katz & Veit HeiduschkaYOU DISAPPEARDU FORSVINDERDanimarca, Svezia117 minSCRITTO & DIRETTO DA Peter Schřnau FogPRODOTTO DA Louise Vesth