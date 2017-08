TIDES - In concorso al Mediteran Film Festival di Siroki Brijeg

22/08/2017, 17:18

Il pluripremiato film "" di Alessandro Negrini, dopo le recenti proiezioni a Melgaco in Portogallo, a Chicago, Torino ed Edimburgo arriva in Bosnia. Il documentario è infatti tra i 12 film selezionati nella sezione lungometraggi del, che si svolgerà questa settimana a Siroki Brijeg in Bosnia, selezionato tra le oltre 600 candidature ricevute al festival.Il regista Negrini sarà presente ad incontrare il pubblico per la premiere bosniaca del film.