SETTE GIORNI - Dal 24 agosto al Farnese di Roma

Una scena del film "Sette Giorni" di Rolando Colla



Il film “” disarà proiettato dal 24 agosto 2017 al cinema Farnese di Roma in occasione dell'uscita nelle sale d’Italia con Solaria Film - Movimento Film in collaborazione con Lo Scrittoio.I protagonisti Ivan (Bruno Todeschini) e Chiara (Alessia Barela) si incontrano su un’isoletta siciliana (a Levanzo), per organizzare il matrimonio del fratello di lui Richard (Marc Barbè), con la migliore amica di lei, Francesca (Linda Olsansky). Una forte attrazione li travolge fin dal primo incontro ma, per ragioni diverse, entrambi tendono a ritrarsi: Ivan, ancora ferito dal fallimento del suo ultimo rapporto e Chiara, sposata con Stefano (Gianfelice Imparato) non vuole mettere in pericolo il suo matrimonio. Nonostante le resistenze iniziali, i due decidono di vivere la storia fino all’arrivo degli ospiti per la cerimonia. Nel loro piano non hanno però preso in considerazione l’amore…" – ha detto il regista - "".