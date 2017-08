EASY, UN VIAGGIO FACILE FACILE - Italia Ucraina andata e...

Nicola Nocella è Isi nel film di Andrea Magnani



Stefano Amadio



è un giuggiolone di 35 anni, depresso, incollato alla playstation e rigorosamente a dieta. Sotto il controllo della madre () è lì, che fuma l’ennesima sigaretta pensando al suicidio e al passato glorioso, quando era una promessa dell’automobilismo. Fino al momento che il fratello Filo,, lo schioda dal divano e lo costringe, per risolvere una sua situazione pericolosa, a intraprendere un viaggio verso l’Ucraina alla guida di un carro funebre: dietro, nella cassa, c’è Taras, un operaio morto in un cantiere, da riportare ai parenti in patria.Il personaggio principale, Isidoro detto Isi, affronta questo viaggio in apnea congiustamente avaro di espressioni e comunicativa che cammina fisso per una strada sempre più complicata, per distrazione, casualità ma anche a causa del suo carattere border line.Come per il protagonista la storia prende una strada nuova in ogni momento utilizzando situazioni vere e surreali in un alternanza che alimenta le vicende e l’attenzione.A fronte di un soggetto originale e forte, la sceneggiatura, scritta dallo stesso, qualche volta scivola sui dettagli e si perde per strada, esattamente come Isi. E a quel punto sono a calma, la rassegnazione e l’aspetto di, intabarrato in un enorme loden verde, che funzionano da collante e portano la storia verso un finale aperto ma che lo aiuta, quanto meno, a ritrovare se stesso.