ESCO (allo scoperto) IV - A Palermo dal 24 agosto al 6 settembre

Il Programma di ESCO (allo scoperto) 2017



21/08/2017, 14:43

Appuntamento irrinunciabile dell’estate palermitana, torna per il quarto anno consecutivola rassegna estiva di cinema all’aperto curata dell’Associazione culturale Sudtitles e realizzata grazie al sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori e al supporto del Comune di Palermo. La manifestazione, dedicata al cinema italiano, si svolgerà dal 24 agosto al 6 settembre al Complesso monumentale di S. Maria dello Spasimo di Palermo.Realizzato dallo stesso gruppo di lavoro che anima con continuità la vita cinematografica palermitana – dal Sicilia Queer filmfest, a ESCO d’inverno, al Festival Teatro Bastardo, alle collaborazioni con tanti festival e rassegne (tra cui il Festival di Taormina e il Festival dei Popoli di Firenze, per la realizzazione dei sottotitoli) –organizzato da SudTitles e curato da Andrea Inzerillo, Giorgio Lisciandrello, Tatiana Lo Iacono e Simona Marino propone anche quest’anno un focus sul cinema italiano contemporaneo, grazie a SIAE che negli ultimi tre anni ha creduto nel progetto e ne ha sposato il programma.Un programma che spazia tra generi cinematografici diversi, dando spazio a molte commedie, film drammatici, documentari del cinema contemporaneo, con una particolare attenzione riservata alle proposte dei giovani autori e ai film più significativi e/o poco visti in sala a Palermo nell’ultima stagione, senza dimenticare i grandi classici del cinema italiano.Si parte il 24 agosto con l'e la proiezione di "" di Luciano Salce in versione restaurata; mentre la chiusura, il 6 settembre, per iprevede la proiezione di "" in versione restaurata; in mezzo (3 settembre), un, con l'"" di Bellocchio introdotto da Umberto Cantone. E ancora "" (2 settembre), un documentario “politico” di Pietro Pasquetti (che sarà presente alla proiezione) e Silvia Jop sulla Messina del Teatro Pinelli occupato e di Renato Accorinti. Lo Zen di Ludovica Tortora De Falco con "" (29 agosto); gli esorcismi del film vincitore della sezione Orizzonti del Festival di Venezia dello scorso anno ("" di Federica Di Giacomo | 25 agosto) ma anche i volti migliori degli attori siciliani, con i due film interpretati da Isabella Ragonese ("" il 30 agosto e "" il 5 settembre). E poi una chicca con l’, figura indimenticata di intellettuale italiano che fu anche professore all'Università di Palermo e che è protagonista di un progetto che sarà presentato da Carlo Trombino e Claudia Martino con Gianni Gebbia e tanti altri (in chiusura, il 6 settembre).Alcuni dei registi dei film proiettati saranno presenti allo Spasimo per introdurre i film e dialogare con il pubblico. Si tratta in particolare di Alessandro Aronadio per "", e di Antonio Piazza e Fabio Grassadonia insieme al cast di "" (28 agosto), con la storia del piccolo Di Matteo (che conclude il suo tour italiano prima di partire per il Brasile per una grande festa cinematografica allo Spasimo).Due anteprime arrivano a ESCO direttamente dal prestigioso Festival di Locarno e prima di arrivare nelle sale di tutta Italia: si tratta di "" (27 agosto) di Andrea Magnani e di "" (2 settembre) di Daniele Gaglianone e Alfie Nze, quest'ultimo scritto d.a Gianni Amelio e di particolare attualità rispetto alla questione dei migranti.In continuità con la scorsa edizione diche ha dedicato un focus al cinema di Simone Massi, prosegue l’attenzione al cinema d’animazione e prende il via la collaborazione con Animaphix, il festival di cinema d’animazione che si svolge a Bagheria che propone una selezione di 19 cortometraggi d'animazione italiana che introdurranno ogni sera il lungometraggio in proiezione."– afferma–. "".La manifestazione conta quest’anno sul patrocinio gratuito del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Generale per il Cinema; della Regione Siciliana – Assessorato Turismo Sport e Spettacolo – Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo/Sicilia Film Commission, nell'ambito del progetto “Sensi Contemporanei”.