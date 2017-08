LA VERITÀ SUL CASO HARRY QUEBERT - In 10 puntate TV l'adattamento dell’omonimo best-seller scritto da Joël Dicker

Eagle Pictures



21/08/2017, 14:17

Eagle Pictures, Società Italiana di Distribuzione e Produzione Cinematografica, è lieta di annunciare l’inizio delle riprese della serie evento “”, adattamento televisivo in 10 puntate dell’omonimo best-seller scritto da Joël Dicker e tradotto in 25 lingue.La serie, diretta dal leggendario registaal suo esordio nella regia televisiva, ruota attorno alla misteriosa figura del Professor Harry Quebert (interpretato da Patrick Dempsey) accusato di aver assassinato una giovane donna con cui 33 anni prima aveva avuto una relazione.ha dichiarato: “”.”è una co-produzione Eagle Pictures e MGM Television in associazione con la Barbary Films di, Chairman di Eagle Pictures e Produttore Cinematografico le cui collaborazioni nel corso degli anni sono andate da Roman Polanski a Steven Spielberg, da Roberto Rossellini a Giuseppe Tornatore, consolida il sodalizio iniziato con Jean-Jacques Annaud sul set del “Principe del Deserto”, che Ben Ammar ha prodotto e distribuito nel mondo attraverso Universal Pictures e Warner Bros.ha dichiarato: “”.” - ha proseguito Ben Ammar - “, Presidente MGM Television Production & Development ha affermato: “”.” ha affermatodi Barbary Films, “q”.Eagle Pictures S.p.A., fondata nel 1986, è una società di distribuzione e produzione cinematografica italiana; dal 2008 la Società è di proprietà di PrimaTV, Holding dell'omonimo Gruppo che fa capo a(80%) e(20%).Nel giro di pochi anni la Eagle è diventata leader tra le società Indipendenti italiane del settore dell'intrattenimento curando la distribuzione e produzione di film, l'acquisizione di diritti televisivi e la distribuzione home video. Eagle Pictures vanta rapporti commerciali consolidati con tutti i principali Broadcaster (SKY, RAI, MEDIASET) e le più importanti Piattaforme di Distribuzione VOD (NETFLIX, TIM, CHILI-TV, I-TUNES e GOOGLE PLAY) presenti in Italia. Dalla sua creazione nel 1986, la Eagle Pictures ha distribuito nelle sale cinematografiche e in home video circa 1.500 film. Tra i film più importanti distribuiti da Eagle ricordiamo: La passione di Cristo e Apocalypto di Mel Gibson, la Saga di Twilight, Il discorso del re, Il Lato Positivo, American Hustle, Paddington, La battaglia di Hacksaw Ridge e Lion solo per citarne alcuni.