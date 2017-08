INCOMPRESI - Un ciclo di film in prima visione TV a cura di Fuori Orario

Una scena de "I tempi felici verranno presto"



21/08/2017, 14:06

Un ciclo di prime visioni per avvicinarsi alla, una proposta di film italiani di qualità da parte del programma di Rai3 più attento alle zone eccentriche quando non marginali del nostro cinema, Fuori Orario. E' il ciclo "", in collaborazione con Programmazione Cinema della terza rete: per quattro seconde serate di martedì (15 agosto, 22 agosto, 29 agosto e 5 settembre) cui si aggiungono, nella settimana del Festival del Cinema di Venezia, altri due appuntamenti (mercoledì 6 e venerdì 8 settembre), a mezzanotte circa, andranno in onda i lungometraggi italiani in prima visione tv che hanno partecipato ai più importanti festival internazionali scelti dagli autori dello storico programma dedicato al cinema d’autore. L’ultimo lungometraggio del ciclo, programmato venerdì 8 settembre, sarà invece lo svedese "", di Roy Andersson, film vincitore del Festival di Venezia 2014 (Leone d’oro) e programmato, sempre in prima visione tv, il giorno che precede la proclamazione dei vincitori dell’edizione 2017 della prestigiosa kermesse veneziana. La redazione di Fuori Orario realizzerà contenuti speciali dedicati ai registi del ciclo che verranno strutturati in brevi presentazioni prima dei film e nelle puntate del programma nei consueti spazi notturni.Appuntamento martedì 22 agosto alle 23.55 con "", di Alessandro Comodin (Italia/Francia, 2016, 100’). Tempo di guerra: Tommaso e Arturo riescono a scappare cercando rifugio nella foresta. Ma la loro fuga, alla scoperta della libertà e della felicità, ha un tragico epilogo. Tanti anni dopo, in quella stessa foresta, infestata da lupi affamati, si addentra una giovane contadina, Ariane. Anche lei è alla ricerca della libertà. E scopre una misteriosa grotta.