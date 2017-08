BOX OFFICE - "Annabelle 2" maggior incasso di Agosto

21/08/2017, 10:07

Antonio Capellupo



Nel mese che fa registrare i pi๙ bassi accessi in sala dell'anno, a trionfare ่ l'horror.Il film pi๙ visto dal primo al 20 di Agosto ่ stato "" di David F. Sandberg, che ha totalizzato € 2.567.478 grazie a 375.966 amanti del genere.Seconda posizione per "" di Nikolaj Arcel, che porta a casa € 1.463.478 con 217.032 spettatori al seguito.Chiude il podio "" di Jon Watts, che aggiunge al suo totale altri € 1.033.906 con 157.221 presenze.Unico italiano in Top10 ่ "" di Ivan Silvestrini, al nono posto con € 265.808 di incasso e 39.827 accessi in sala.Questa la Top10 completa secondo dati Cinetel:1 ANNABELLE 2: CREATION - € 2.567.478 - 375.9662 LA TORRE NERA - € 1.463.478 - 217.0323 SPIDER-MAN: HOMECOMING - € 1.033.906 - 157.2214 THE WAR - IL PIANETA DELLE SCIMMIE - € 716.024 - 109.3455 ATOMICA BIONDA - € 698.068 - 100.3756 PRIMA DI DOMANI - € 455.014 - 71.8577 USS INDIANAPOLIS - € 396.415 - 62.0788 DIARIO DI UNA SCHIAPPA: PORTATEMI A CASA! - € 362.730 - 56.5769 MONOLITH - € 265.808 - 39.82710 TRANSFORMERS - L'ULTIMO CAVALIERE - € 130.018 - 22.820