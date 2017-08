ANCHE SENZA DI TE - Il 21 agosto al via le riprese

Myriam Catania



19/08/2017, 15:34

Iniziano il 21 agosto a Taranto le riprese di “” opera prima diche vede nel cast Myriam Catania nel ruolo della protagonista, Nicolas Vaporidis, Matteo Branciamore e il poliedrico attore britannico William Houston noto per aver dato il volto, tra i tanti anche, a Sherlock Holmes.Nel film amicizia, amore e passione si intrecciano in un susseguirsi di momenti ironici e drammatici che danno vita a una scoppientante commedia sentimentale a sfondo sociale.Sara Cordelli, interpretata da, è una giovane insegnante precaria, stanca di soprusi e di instabilità in attesa di una cattedra. Bella, ironica, piena di charme, è anche fragile al punto di non poter stare da sola nemmeno per poche ore. Soffre di autofobia, un disturbo collegato alla preoccupazione di non essere amati e al timore di essere abbandonati. Nella scuola in cui lavora il professore Nicola Torricella (), tra una lezione e l'altra, non perde occasione per provocarla. Da anni Sara è fidanzata con Andrea (Matteo Branciamore), un medico talentuoso e ambizioso, la cui carriera è ostacolata dalle lobby di potere. Un grave incidente automobilistico nel quale viene coninvolto il primario dell’ospedale da il via alla storia e alla decisione di Andrea di accettare un'offerta di lavoro ricevuta dagli Stati Uniti. Andrea parte per Boston e Sara vede materializzarsi quell'abbandono che aveva sempre temuto e che forse, con la propria ansia quotidiana, ha contribuito a determinare. Sarà una girandola di accadimenti che porterà i protagonisti a confrontarsi sulla vita e sull’amore fino a quando Sara avrà la lucidità per capire quali sono veramente le persone nella sua vita di cui è bello avere bisogno.Il film, scritto e diretto da, vede nel cast ancheinsieme a molti altri. Le scenografie sono firmate da Marco Dentici, pluripremiato scenografo, noto in Italia e all’estero. Il film vanta, inoltre, la presenza della truccatrice Francesa Tampieri vincitrice di numerosi riconoscimenti tra cui il prestigioso Emmy Awards l’oscar americano della televisione.” è prodotto da Hermes Film in associazione con Polifemo e distribuito da Sun Film Group. Il film è realizzato anche con il contributo di Velga srl, Italia Living srl, AJ srl, Lavanderia Fanelli (Clean Indutrial Service srl), Best Solution srl che hanno usufruito della Legge Cinema sul Tax Credit. Il film ha ricevuto la sponsorizzazioni da Vittoria Caffè Espresso, Acqua Orsini e Five Motors: Concessionaria Renault.” è il primo film italiano targato FUND YOUR FILM e ha ottenuto il Patrocinio del Comune di Taranto. Le riprese termineranno il 23 settembre e si svolgeranno interamente a Taranto.