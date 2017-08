STRANE STRANIERE - Su Rai3 per il ciclo "Il Paese è Reale"

Una scena del documentario "Strane Straniere"



19/08/2017, 18:06

Secondo appuntamento con "", nuovo ciclo di film documentari prodotti da Rai Cinema, che vuole raccontare l’Italia e la sua complessità attraverso gli occhi degli autori e dei registi italiani. Nella puntata di domenica 20 agosto 2017 alle 23.10 su Rai3 andrà in onda "", diAna, Ljuba, Radi, Sihem e Sonia sono cinque donne arrivate in Italia da Paesi diversi. Molti sono i motivi che le hanno spinte a lasciare le loro radici: l’amore, il lavoro, la curiosità o forse il destino. Eppure ognuna di loro è riuscita a dar vita a un’attività propria, reinventandosi e integrandosi con successo in una nuova realtà. Distanti per esperienza e provenienza, le accomuna l’essere straniere. Tra lavoro, famiglia e relazioni, le loro storie s’intrecciano per raccontare cosa significhi costruire un’identità in un altro Paese.