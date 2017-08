THE STONE RIVER - Su Rai Storia il 19 agosto per il ciclo “Documentari d’Autore”.

Una scena del documentario "The Stone River"



19/08/2017, 09:02

Un fiume “solido”, che scorre da Carrara alla cittadina di Barre nel Vermont, Stati Uniti, dove una comunità italiana di scultori e minatori delle cave di granito è approdata tra Ottocento e Novecento per lavorare la roccia. Una storia al centro di “” di Giovanni Donfrancesco, in onda sabato 19 agosto 2017 giugno alle 22.10 su Rai Storia, per il ciclo “”.Il racconto è costruito sulle parole dei migranti che lasciarono l’Europa per cercare condizioni di vita migliori in America. Sono i loro discendenti a leggere quelle testimonianze, in particolare di chi arrivò in una zona del New England, dove si raccolsero, insieme con altri, tanti italiani, soprattutto da Carrara, per lavorare una materia dura e pericolosa come il granito. Tra le vecchie cave ormai abbandonate e le maestose lapidi del cimitero di “Hope” (Speranza) dove quei lavoratori riposano da tempo, si scende lungo questo fiume di storie umane toccanti, mai scontate, come in una “Spoon River del cinema”. Il film è stato premiato come Miglior Documentario al Festival Internazionale del Film di Roma 2013.