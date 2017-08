LEGRO, PAESE DIPINTO - Vent'anni di cinema messo al muro

17/08/2017, 09:52

È in Piemonte, sul lago d’Orta (Novara) il primo e unico paese dipinto italiano interamente dedicato a scene tratte da film per il grande o piccolo schermo negli ultimi 100 anni.Si chiama “” e a settembre festeggia i vent’anni dalla nascita. I quarantotto murales disseminati sulle facciate delle case della piccola frazione di Orta San Giulio, sono un’idea di, giornalista, segretario di produzioni cinematografiche, già presidente della pro loco, amministratore comunale per 37 anni e 5 da sindaco.L’iniziativa vuole essere un tributo all’industria cinematografiche che ha reso famoso questo lago e non solo: le scene che pittori di tutto il mondo hanno interpretato mettendole al…muro, infatti, sono tratte da film girati nelle province di Vercelli, Novara e Verbania a partire dal 1917.Ora, per il ventesimo, Morea prepara interessanti avvenimenti che vedranno nuovi artisti impegnati a proporre i bozzetti di murales ispirati alle opere girate recentemente nel Cusio da Giuseppe Tornatore (‘’) o da Maria Sole Tognazzi (‘’) fino a un non molto recente ‘corto’ interpretato da Alessandro Gassman per la regia di Simone Catania, fino al lungometraggio di Stefano Reali, ‘’.Non mancheranno omaggi particolari alla memoria di Paolo Villaggio e di Elsa Martinelli, recentemente scomparsi interpreti, rispettivamente del film “Beati i ricchi”, girato anche sul lago Maggiore e “La Risaia”, girato invece nella pianura vercellese. A sovrintendere ai lavori sarà l’artista alsaziano Dietrich Bickler che verrà nominato nei prossimi giorni direttore artistico dell’associazione “Accademia delle arti”, associata all’Unpli, l’unione delle pro loco d’Italia.Intanto sono aperte le domande per partecipare agli eventi del 22/23 settembre. Chiunque voglia informazioni può rivolgersi all’Accademia delle Arti, tel. 335 6509 294 oppure scrivere a [email protected]