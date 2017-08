FESTIVAL DEL CINEMA EUROPEO DI STETTINO - Selezionati quattro documentari italiani

Szczecin European Film Festival



19/08/2017, 09:40

" di Marco Speroni, "" Alberto Diana, "" Danilo Torre e "" Maurizio Borriello sono i documentari italiani selezionati allo(Polonia), in programma dal 19 al 23 ottobre 2017Questa la lista di tutti i documentari in competizione:- "Thea" Halvor Nitteberg- "Ur Artean" Iñigo Jiménez, Jesus Mari Palacios- "Jestem" Grzegorz Paprzycki- "Protokolle" Jan Soldat- "Full" Lexie Bean, Zach Jamieson- "Dann muss es ja ein was weiß ich was Gutes geben" Florian Andreas Dedek- "La comunión de la Nena" Juan Vincente Castillejo Navarro- "21 x Nowy Jork" Piotr Stasik- "Sara the Dancer" Tim Ellrich- "White Mountain" Emma Charles- "Józio, chodź do domu" Marcin Chłopaś- "Emergency Turned Upside-Down" Oliver Ressler- "D|DK" Karsten Wiesel- "Zamejen" Leo Černic- "stranding" Nina Schipoff- "We get along beautifully" Maciej Jankowski- "Simba in New York" Tobias Sauer- "Good morning, good evening and goodnight" Constantinos Christou- "Lupus" Carlos Gomez Salamanca- "Prezent" Sylwia Rosak- "Melleņu gari" Astra Zoldnere- "Gusla ou le Malins" Adrienne Nowak