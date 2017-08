EFA 2017 - 15 documentari selezionati

16/08/2017, 15:17

L'European Film Academy ed EFA Productions annunciano la2017, una lista diraccomandati per una nomination aglidi quest'anno.10 festival del documentario hanno segnalato ad un comitato un film ciascuno tra quelli presentati in anteprima mondiale in ciascun festival.Scelti in collaborazione con l'European Documentary Network EDN, i festival sono:• IDFA (Paesi Bassi)• CPH:DOX (Danimarca)• Visions du ReÅLel (Svizzera)• DokLeipzig (Germania)• Docslisboa (Portogallo)• Thessaloniki Documentary Film Festival (Grecia)• Jihlava (Repubblica Ceca)• CineÅLma du ReÅLel (Francia)• Krakow Film Festival (Polonia)• Sheffield Doc/Fest (UK)Sulla base di queste raccomandazioni e dei film candidatisi individualmente, il comitato documentari composto dai membri dell'EFA Board, Roberto Cicutto (Italia), Vanessa Henneman (Paesi Bassi) e Marek Rozenbaum (Israele), il commissioning editor Sari Volanen (YLE, Finlandia) e l'esperto Paul Pauwels (European Documentary Network, Belgio) ha deciso la Selezione Documentari EFA.I membri dell'EFA voteranno ora per la nomination di cinque documentari.Sulla base di queste nominations eleggeranno quindi il "" che sarà annunciato durante la Cerimonia di premiazione il 9 Dicembre a Berlino.SELEZIONE DOCUMENTARI EFA 2017AUSTERLITZGermania94 minDIRETTO DA Sergei LoznitsaPRODOTTO DA Sergei LoznitsaCOMMUNIONKOMUNIAPoland72 min.DIRETTO DA Anna ZameckaPRODOTTO DA Zuzanna Krol, Anna Wydra, Izabela Lopuch & Hanka KastelicovaDEAD DONKEYS FEAR NO HYENASSweden, Germany, Finland80 minDIRETTO DA Joakim DemmerPRODOTTO DA Margarete Jangård, Heino Deckert & John WebsterHOW TO MEET A MERMAIDNetherlands, Denmark90 minDIRETTO DA Coco SchrijberPRODOTTO DA Frank van den EngelLA CHANASpain, Iceland, USA86 min.DIRETTO DA Lucija StojevicPRODOTTO DA Lucija Stojevic, Greta Olafsdottir, Deirdre Towers & Susan MuskaNOTHINGWOODFrance, Germany85 minDIRETTO DA Sonia KronlundPRODOTTO DA Laurent Lavolé & Melanie AndernachSCHOOL LIFEIN LOCO PARENTISIreland, Spain99 minDIRETTO DA Neasa Ní Chianáin & David RanePRODOTTO DA David Rane, Montse Portabella, Angelo Orlando & Efthymia ZymvragakiSTRANGER IN PARADISENetherlands72 minDIRETTO DA Guido HendrikxPRODOTTO DA Frank van den EngelTASTE OF CEMENTGermany, Lebanon, Syria, United Arab Emirates, Qatar85 minDIRETTO DA Ziad KalthoumPRODOTTO DA Ansgar Frerich, Tobias Siebert & Eva KemmeTHE GOOD POSTMANFinland, Bulgaria80 minDIRETTO DA Tonislav HristovPRODOTTO DA Kaarle AhoTHE VENERABLE WLE VENERABLE WFrance, Switzerland100 minDIRETTO DA Barbet SchroederPRODOTTO DA Margaret Menegoz & Lionel BaierTHE WAR SHOWDenmark, Syria, Finland100 minDIRETTO DA Andreas Dalsgaard & Obaidah ZytoonPRODOTTO DA Miriam Nørgaard & Alaa HassanULTRAHungary, Greece81 minDIRETTO DA Balazs SimonyiPRODOTTO DA Laszlo Jozsa, Balazs Simonyi, Rea Apostolides, Yuri Averof, Hanka Kastelicova & Anna ZavorszkyWEST OF THE JORDAN RIVERA L'OUEST DU JOURDAINFrance124 minDIRETTO DA Amos GitaiPRODOTTO DA Patricia Boutinard Rouelle, Romain Icard, Stéphanie Schorter, Amos Gitai, Shuki Friedman & Laurent Truchot