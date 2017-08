LOCARNO 70 - Jacques Tourneur, maestro del cinema del fantastico

Il bacio della pantera



16/08/2017, 13:41

Augusto Orsi



Locarno Festival 2017 ha dedicato una retrospettiva completa di tutti i suoi film - circa una settantina, quelli in francese unicamente 4 - affascinanti nel suo naturalismo poetico e quelli del periodo americano il più importante della sua carriera nel quale ha esplorato tutti i generi cinematografici esportando auna sensibilità europea, una maestria artigianale ma anche rivoluzionando il genere fantastico attraverso il mistero del non detto. La ben frequentata retrospettiva locarnese all’insegna della continuità e della rivalutazione di personaggi della settima arte, in particolare americani, ha riscosso consenzi unanimi da parte del pubblico e dei media.La retrospettiva dedicata a Tourneur dalha saggiamente riproposto quasi tutti i suoi film in 35 o 16 mm e questo ha consentito sia ai cinefili più anziani che conoscevano già buona parte della sua opera sia a quelli più giovani che magari avevano solo sentito parlare del suo cinema di riassaporare quel fascino perduto della pellicola e di misurare meglio l’artigianalità dell’autore. La digitalizzazione contemporanea di quasi tutto il cinema del passato sicuramente consente di vedere i film in un supporto e un formato che ne possono migliorare la qualità visiva ma non possono mai riprodurre l’essenza di un’epoca. Quindi Tourneur come tanti altri grandi autori americani e non solo del passato non può che ricordarci che esiste un cinema irripetibile e irriproducibile.In linea con la tradizione del Festival di retrospettive complete, filologicamente rigorose e corredate da cataloghi preziosi e stimolanti, quella di Tourneur mi ha fatto conoscere i pochi film che non conoscevo (le prime commedie francesi e qualche film americano inedito). E poi rivedendo alcuni suoi capolavori (il ciclo horror) ho avuto la conferma del suo spessore visivo e narrativo e della sua statura autoriale.Credo perché molti scrittori lavorano sulle ellissi, sul non-detto, su suggestioni appena suggerite e Tourneur con le sue opere ha dato prova di saper – come pochi – far paura senza far vedere il mostro, il male, la causa e di saper costruire l’orrore nella mente dello spettatore.Il padre Maurice da grande del muto sicuramente gli ha trasmesso la sintesi visiva, il ritmo, l’abilità nel dosare l’incisività dell’immagine e l’asciuttezza narrativa.Non c’è un motivo particolare secondo me. Semplicemente sono stati i soliti critici francesi ad accorgersi tempestivamente – come hanno fatto per tanti altri registi considerati di serie B o liquidati come bravi artigiani – che in nome della cosiddetta “politique des auteurs” eravamo al cospetto di un autore a tutto tondo qualunque fosse il genere che praticava.Un’opera di grande modernità cinematografica, un esempio di come in questo e in altri casi l’approccio artigianale, il low budget, la consapevolezza di usare il mezzo con un preciso obiettivo espressivo possono essere qualità imprescindibili per ritagliarsi uno spazio d’autore nella storia del cinema.