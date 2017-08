TORONTO IFF 2017 - Sei titoli italiani in programma

Una questione privata



16/08/2017, 11:32

Sono ben sei i titoli italiani invitati a partecipare al(7-17 settembre), una delle punte di diamante del cinema del globo. A cominciare dall’anteprima mondiale didi Paolo e Vittorio Taviani, nella sezione Masters. Dal capolavoro postumo di Beppe Fenoglio, un film ispirato e poetico, che sembra attraversare tutte le coordinate del cinema dei due maestri. Dal concorso di Venezia arrivano: nella sezione più prestigiosa del festival - 'Galas' -, l’avventura americana di Paolo Virzì con Helen Mirren e Donald Sutherland, gloria nazionale canadese, e in 'Contemporary World Cinema', l’opera seconda di Andrea Pallaoro, sorretta dalla maschera continuamente allusiva ed esplosiva di Charlotte Rampling., di Jonas Carpignano, presentato alla Quinzaine di Cannes, arriva a Toronto in 'Contemporary World Cinema' dopo essere stato una delle vere sorprese della Croisette, con ottimi risultati di critica e mercato, a conferma della vocazione internazionale di questo giovane autore.In ‘Special Presentations’ verrà accoltodi Luca Guadagnino, già selezionato da Berlinale e Sundance, un altro autore italiano che sta sfondando i nostri confini. Infine il cortometraggiodi Adriano Valerio parteciperà nella sezione 'Short Cuts'. Da menzionare anche il documentario di coproduzione italianadi Anna Marziano (nella sezione 'Wavelengths').Quella di una così nutrita presenza italiana in un festival come Toronto è qualcosa di più di una conferma. Da qualche anno film italiani partecipano, e sono premiati, dalle più importanti rassegne del mondo, che celebrano arte, ricerca, qualità. Toronto, oltre a questi titoli, si impone in rapporto anche a una quantità: di film, di pubblico, di mercato. È un festival che mette l’arte alla prova dell’industria. Avere qui sei titoli, che raccontano di una produzione eclettica, varia per anagrafe – da due decani del cinema europeo come i Taviani a due opere seconde – capace di accogliere delle star nel set, oppure una famiglia Rom, di fare vera coproduzione creativa, e di parlare realmente a pubblici di passaporti diversi attraverso uno sguardo che resta autoriale, è forse il segno di una maturazione. Senz’altro, di un riconoscimento da parte di un festival che propone arte a una platea vasta. Insomma, il cinema come dovrebbe essere.Che sia italiano, è già un successo da cui proseguire un viaggio.La presenza dei film italiani a Toronto è coordinata dall’area Filmitalia di Istituto Luce Cinecittà.