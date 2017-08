INVENTA UN FILM 19 - Tutti i premi

16/08/2017, 08:00

Si è conclusa domenica 13 agosto la diciannovesima edizione del festival internazionale Inventa un Film, organizzata dall’Associazione Culturale Cinema e Società di Lenola , presieduta da Ermete Labbadia, con il sostegno della FUIS (Federazione Unitaria Italiana Scrittori), della XXII Comunità Montana, del Parco dei Monti Aurunci, dell’Amministrazione comunale di Lenola, della Rete d’imprese Lenola nel cuore, della Banca Popolare di Fondi e con le donazioni di persone sia nel reale e sia online attraverso la piattaforma Produzioni dal BassoLe varie giurie che si sono alternate nel valutare i corti in concorso e composte da Peppino Mazzotta, Elisabetta Ribacchi, Azzurra Martino, Liliana Fiorelli,Walter Lippa, Quintino Di Marco, Giulia Morgani, Giuseppe Pestillo, Dina Tomezzoli, Ines Manca, Cirino Cristaldi hanno assegnato i seguenti premi nella sezione cortometraggiPrimo premio: Buffet di Santa De Santis e Alessandro D’AmbrosiSecondo Premio: Amira di Luca LeponeTerzo Premio: Ratzinger vuole tornare di Valerio VestosoMiglior regia: SK - Sonderkommando di Nicola RagoneMiglior sceneggiatura: Pietro Albino Di Pasquale ed Emanuele Palamara per Uomo in mare di Emanuele PalamaraMiglior fotografia: Daniele Ciprì per SK - Sonderkommando di Nicola RagoneMiglior attore: Marcello Prayer per SK – Sonderkommando di Nicola RagoneMigliore attrice: Nina Senicar per La gamba di Salvatore AlloccaMiglior colonna sonora:Gold School per Salifornia di Andrea BelutoPremio Messaggio Importante: Contando le formiche di Giuliano CremascoMiglior montaggio: Andrea Baroni e Gemma Barbieri per Quando a Roma nevica di Andrea BaroniPremio del Pubblico: Senza occhi, mani e bocca di Paolo BudassiPrimo premio: Confino di Nico BonomoloSecondo premio: Preston di Gabriel Amar, Louis Doucerain, Joseph Heu, William Marcere, Terence Tieu, Morgane VaastTerzo Premio: Second to none di Vincent GallagherPrimo premio: Poster di Melissa MarchettiSecondo Premio: La forza della vita di Giovanni MogliaTerzo premio: Nel blu dipinto di blu di Cinzia IaconoQuarto classificato: Ti scatterò una foto di Andrea FiordigiglioQuinto classificato: Maledetta primavera di Cristina MauriSi è svolta nella serata di sabato 12 agosto all’Anfiteatro Marino De Filippis di Lenola la premiazione della sezione lungometraggi “Oro invisibile” del 19° festival Inventa un Film, dedicata ad opere non adeguatamente distribuite nelle sale cinematografiche.Diversi i premi assegnati dalla giuria della sezione lungometraggi, composta da Simone Isola (Produttore del film “Non essere cattivo” di Claudio Caligari), Elisabetta Ribacchi (Comingsoon.it), Salvatore De Mola (sceneggiatore), Enrico Magrelli (Giornalista e critico cinematografico), Lorenzo Corvino (regista), dall’organizzazione del festival e dal pubblico presente durante le proiezioni:Primo premio: “Saro” di Enrico Maria ArtaleMiglior regia: Riccardo Marchesini per “Caro Lucio ti scrivo”Miglior sceneggiatura: Fabio Venditti, Maria Teresa Venditti, Alessandra di Pietro, Valentina Gaddi per “Socialmente Pericolosi” di Fabio VendittiMiglior attore: Vinicio Marchioni per “Socialmente Pericolosi” di Fabio VendittiMiglior attrice: Chiara Baffi per “Due Euro l’ora” di Andrea D’AmbrosioMiglior documentario: “Vita Nova” di Danilo Monte e Laura D’AmoreMiglior fotografia: Salvatore Varbaro per “Caro Lucio ti scrivo” di Riccardo MarchesiniMiglior colonna sonora: Fausto Mesolella per “Due euro l’ora” di Andrea D’AmbrosioMiglior montaggio: Giogiò Franchini per “Due euro l’ora” di Andrea D’ambrosioMiglior film secondo l’organizzazione del festival: “La mia famiglia a soqquadro” di Max NardariPremio del pubblico : “La fuga” di Stefano CalvagnaPremio Messaggio importante: : “La voce negli occhi” di Pietro CrisafulliI PREMI DELLA SEZIONE SCUOLAPrimo premio: “Al di là del mare” del Liceo Scientifico Seguenza di Messina, Università di Messina, Fabio SchifillitiSecondo premio: “Lo studente che non c’è” della Scuola Media Luciani di Ascoli Piceno, Alberto De Angelis, Marco TrabucchiTerzo premio: “Cadrà l’inverno” del Liceo Classico Statale Ugo Foscolo di Albano Laziale, Luca Piermarteri