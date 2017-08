CEFALU' FILM FESTIVAL 2017 - Sei cortometraggi in concorso

19/08/2017, 09:08

La sera dell’1 settembre 2017 all’Arena Re di Campofelice di Rocella si contenderanno ildel. Mille euro che andranno al vincitore della seconda edizione che vede partecipare 250 cortometraggi che arrivano da tutto il mondo.La giuria ha selezionato i sei cortometraggi finalisti;della regista Giada Ceotto.Il corto ambientato in Spagna dura sei minuti ed è un ritratto dell’amicizia tra due donne anziane amiche da tutta la vita: frecciatine, dissapori, routine… e molto zucchero!del regista Franco Montanaro.Il cortometraggio della durata di dieci minuti porta in scena il rapporto tra Rosa e Marta che non è come appare in superficie e sembra compromesso da un intruso troppo ingombrante. In un pomeriggio all’apparenza come tanti Marta e Rosa si riconoscono complici nonostante tutto. Un frammento di vita per due anime legate per sempre da qualcosa di molto più grande di un piccolo segreto.del regista Franz Laganà.E’ un cortometraggio della durata di 7’29” che parla di un ritardo che causa un acceso litigio in una coppia ed innesca strane dinamiche…del regista Luca Lepone.Il corto della durata di 9’15” è la storia di una giovane donna che cammina velocemente per le strade di una grande città. D’un tratto si ferma, respira, sorride e comincia a muoversi senza senso, preda di un’apparente, lieve follia.del regista Stefano Sgarbi.Il cortometraggio della durata di 5 minuti è la storia di un ragazzo timido e con evidenti problemi a relazionarsi che prova invano a vivere normalmente. Improvvisamente qualcuno si interessa a lui..del regista Riccardo Tona.Il cortometraggio di 10’4″ racconta la storia di un imprenditore che uccide, a colpi di pistola, un ladro che si era introdotto a casa sua. E’ giusto, non è giusto reagire così? e se ci sbagliassimo… cosa faremmo noi al suo posto?