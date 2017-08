LUCANIA FILM FESTIVAL XVII - Tutti i premi

Un momento della cerimonia di premiazione



14/08/2017, 14:56

La Giuria internazionale del- formata da Emanuele Vernillo, Irene Dionisio, Anette Dujisin e Reneè Beaulieu - ha sciolto le riserve sui film in concorso alla XVIII edizione dell’evento ufficializzando, nella serata di domenica 13 agosto 2017, tutti i verdetti.Nella categoriavince il Lucania Globe come Miglior Film “Import” di Ena Sendijarevic (Olanda). Menzione speciale della Giuria per “Shabi ke Sobh nashod” di Mohammad Baghi (Iran).Miglior Sceneggiatura a “Seven Munutes” di Sheva Dakot e Assaf Machnes (Israele). Miglior Attrice Alena Dzebo in ”Import”. Miglior attore Philippe Grand’Henry in “Le Plombier” di Méryl Fortunat-Rossi & Xavier Séron (Francia).Nella categoriail premio Miglior Film va a “O Matko” di Paulina Ziotkowska (Polonia) premiato anche per la Miglior Tecnica. Menzione speciale della Giuria per “And the moon stands still” di Yulia Ruditskaya (Bielorussia). Miglior Sceneggiatura “Morning Cowboy” di Fernando Pomares (Spagna)Nella categoriavince come Miglior Film “By my side” di Zanyar Muhanhadineko (Iran – Kurdistan). Miglior Fotografia “Manodopera” di Loukianos Moshonas (Grecia). Miglior Soggetto “Maria vola via” di Michele Sammarco (Italia).Nella categoriavince come miglior Film “Vigilia” (Argentina) di Julieta Ledesma che porta a casa anche il premio Miglior Fotografia e una Menzione speciale per il sound design. Miglior Soggetto “A Father's Will” di Bakyt Mukul, Dastan Zhapar Uulu. Ali Sultan e Nazmiye Orals sono rispettivamente Miglior Attore e Miglior Attrice per la loro interpretazione nel film “In Vrijheid” (Germania) di Floor van der Meulen.Nella categoriaMiglior Film è “You Reap What You Sow” (Francia/Palestina) di Alaa Ashkar. Miglior Soggetto “La Grande Monnezza” (Italia) di Chiara Bellini. Miglior Fotografia è “Urli e risvegli” (Italia) di Nicola Ragone.Nella sezionevincono ex-aequo “Manto” di Gianluca Marinelli e “Non gioco più di Sebastiano Luca Insinga. Menzione Speciale a “Le ali velate” di Nadia Kibout.Questi, invece, i verdetti dellache consegna i LFF – POP 2017 Awards.“In Vrijheid” di Floor van der Meulen (Germania)“Shabi ke Sobh nashod” di Mohammad Baghi (Iran)“Urli e Risvegli” di Nicola Ragone (Italia)“Corp” di Pablo Polledri (Argentina)“O Entalhador, ou a oficina mais bela do mundo” di Joao Vasco (Portogallo): Miglior Fotografia: “Vigilia” (Argentina) di Julieta LedesmaMiglior Soggetto originale: “Le Plombier” (Francia) di Meryl Fortunat-Rossi & Xavier SeronMiglior Soggetto: “A Father's Will” (Kirgikistan) di Bakyt Mukul, Dastan Zhapar UuluMiglior Interpretazione: Nazmiye Orals - “In Vrijheid” (Germania) di Floor van der MeulenMiglior Regia: Adaptation (Polonia) di Bartosz KruhlikMiglior Tecnica: Cavalls morts (Spagna) di Marc Riba e Anna SolanasAltra novità della XVIII edizione è il ilIl riconoscimento all'eccezionale potenziale sui mercati globali va al dramma kirgiko “A Father's Will” (aka 'Atanyn Kereezi'), opera prima di Bakyt Mukul e Dastan Zhapar Uulu, per la rilevanza dei valori espressi e la profondità della storia raccontata con semplicità ed efficacia combinate ad una regia pulita ed una fotografia fuori dal comune. “", afferma, Founder & Film Business Strategist di FlexyMovies, marchio di vendite internazionali e distribuzione con sede a Los Angeles.