MOLISECINEMA XV - Tutti i premiati

13/08/2017, 21:41

Con la premiazione dei concorsi termina la 15° edizione dia Casacalenda. Durante la serata finale del Festival, svoltasi nell’Arena, sono stati proclamati i vincitori delle tre sezioni: Frontiere, Paesi in corto e Percorsi.Per la sezione, dedicata alle opere prime e seconde, con premio del pubblico, il vincitore sarà reso noto domani sul sito del Festival, al termine del conteggio delle schede.Per la sezione, il concorso riservato ai documentari, la Giuria composta dal critico Federico Gironi e dai registi Simone Manetti e Paolo Pisanelli, ha aggiudicato il premio come miglior documentario a "" di Beatrice Segolini e Maximilian Schlehuber "".Il film racconta il ritorno a casa di Beatrice e della sua missione difficile: rompere il tabù che vige sulla violenza del padre. Ma parlarne con la madre e i fratelli maggiori non è semplice. L’argomento è delicato, tutti temono di ferire il padre assente, e presto l’intera famiglia comincia a mettere in dubbio le intenzioni di Beatrice.Per la sezione dei, la giuria composta dalla studiosa e scrittrice Daniela Brogi, dalla critica cinematografica Marianna Cappi e dal regista Andrea D’Ambrosio, ha aggiudicato ila"" della regista francese Valérie Leroy. Protagonista una giovane 30enne appena divorziata che si trasferisce in un quartiere popolare. Da ex campionessa, decide d’impartire lezioni di nuoto ai condomini, nel suo appartamento… senza piscina! Il Premio è stato assegnato".La Giuria ha inoltre aggiudicato due. Una a "" di Rana Kazkaz e Anas Khalaf. Due giovani autrici siriane naturalizzate francesi che a causa del conflitto nella loro terra sono state costrette a lasciare Damasco. Al centro della storia il dramma dei migranti lungo le coste del Mediterraneo dove un padre siriano prende una decisione che mette a repentaglio la vita della propria figlia. La Giuria ha assegnato il riconoscimento "".La seconda menzione è andata a "" del regista finlandese Teemu Nikki "". Protagonista del corto è un ragazzo di campagna arcistufo di mangiare patate: sogna la pizza e vuole, ad ogni costo, portarla nella tavola dei suoi genitori…Per la sezionela Giuria composta dai registi Alessandro Capitani e Elisabetta Pandimiglio e dalla scrittrice Valentina Farinaccio ha assegnato ila "" di Aldo Iuliano "".Al centro del corto un gruppo di ragazzi che gioca a football nel bel mezzo del nulla con una posta in gioco che è molto più di una semplice vittoria.La Giuria ha inoltre assegnato due. Una per l'interpretazione a "" di Gianluca Santoni "".Nel corto Gionatan ha nove anni e gli occhi di un adulto. Nella sala d'aspetto del pronto soccorso attende che sua madre si faccia medicare.Di nascosto, la sente mentire sul modo in cui si è procurata quelle ferite al volto. Con le caramelle in mano ed una terribile idea in testa, Gionatan decide di scappare.La Giuria ha inoltre assegnato unaper la fotografia a "" di Nicola Sorcinelli "". Girato in Puglia, in mare aperto è l’incontro tra Bianca e una giovane donna clandestina, due viaggi paralleli che arrivano a sovrapporsi letteralmente, alla ricerca di una salvezza impossibile, a dispetto di un naufragio quasi certo. Il corto è stato premiato con il Nastro d’argento 2017.Ilè andato, per la sezione internazionale, a "" di Teemu Nikki e, per la sezione italiana a "" di Antonio Benedetto.Si conclude così la 15° edizione diche in sei giorni di svolgimento ha presentato tanti film, eventi e incontri con i protagonisti, coinvolgendo un foltissimo pubblico che ha partecipato a tutte le sezioni del programma.Inizia ora la sezione itinerante: dal 14 al 16 Agosto a Campomarino; il 17 agosto a Venafro; il 18 agosto a Castelbottaccio. Inoltre dal 29 agosto al 3 settembre organizzerà la seconda edizione della rassegna Noi e gli Altri che si terrà a Villa de Capoa a Campobasso.Il Festival è diretto da. E’ promosso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, dalla Regione Molise, e dal Comune di Casacalenda. In collaborazione con i Comuni di Campobasso, Venafro, Castelbottaccio, Campomarino. Ha il patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica di Croazia in Italia. Collaborano inoltre le aziende La Molisana, Biosapori, La Fonte Nuova, la cooperativa Nardacchione, cooperativa Koinè, l’occhialeria di Fonzo.