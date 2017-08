FESTIVAL DEL CORTOMETRAGGIO DI LILLE XVII - In concorso "Semiliberi"

13/08/2017, 17:12

Simone Pinchiorri



Il cortometraggio "" dič stato selezionato neldella diciasettesima edizione del, in programma nella cittŕ francese dal 23 settembre al 1 ottobre 2017.Questa la lista di tutti i- A Love Story di Anushka Kishani Naanayakkara- Alan di Mostafa Gandomkar- Cipka (Pussy) di Renata Gąsiorowska- DeKalb Elementary di Reed Van Dyk- Extrapolate di Johan Rijpma- Green Screen Gringo di Douwe Dijkstra- Hopptornet (Ten Meter Tower) di Alex Danielson, Maximilien Van Aertryck- Je ne sens plus rien (I Don’t Feel Anything Anymore) di Noémie Marsily, Carl Roosens- Jolis Mômes di Thomas Xhignesse- Killing Klaus Kinski di Spiros Stathoulopoulos- Life Cycles di Ross Hogg- Lucia, Before and After di Anu Vali- Manivald di Chintis Lundgren- Min Börda (The Burden) di Niki Lindroth Von Bahr- Occupation di Martina Mikušová- Orogenesis di Boris Labbé- The Dockworker’s Dream di Bill Morrison- The Unnatural di Marcos Sánchez- Tiny Big di Lia Bertels- Wednesday with Goddard di Nicolas Ménard- Welcome Home Allen di Andrew Kavanagh