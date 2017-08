VENEZIA 74 - Lo spot in onda sulle reti Rai

14/08/2017, 17:34

Tutta la magia di Venezia e del Cinema nel promo realizzato da Rai per la, in programma nella città lagunare dal 30 agosto al 9 settembre 2017.Il video anche quest’anno sarà la sigla dell’apertura e della chiusura del Festival, due momenti che saranno seguiti dalla Rai il 30 agosto alle 18.45 con una diretta web su Rai Play (in replica alle 23 con una sintesi su Rai Movie) e il 9 settembre alle 18.45 con una diretta su Rai Movie.Lo spot inizierà ad essere diffuso sulle reti Rai a partire dal 13 agosto ed è stato ideato da Direzione Creativa Rai e realizzato insieme al CPTV di Torino. E’ il primo girato in HDR, a conferma dell'impegno del servizio pubblico per la sperimentazione e l'innovazione tecnologica. I contenuti HDR possono essere distribuiti via internet sulla piattaforma RaiPlay e via satellite sulla piattaforma TiVù e fruiti da chi possiede televisori 4K.Il promo prende il via all’interno di uno squero, il tipico cantiere per le imbarcazioni della laguna, con un anziano artigiano che affida una misteriosa scatola rossa a un giovane gondoliere. Inizia così un viaggio onirico che porterà il giovane a navigare nei canali di Venezia, dove l’acqua è un cielo stellato. Al termine del viaggio la misteriosa scatola rossa si apre e svela il suo magico contenuto.