GIOIOSA IN CORTO VI - I vincitori

Gioiosa In Corto



13/08/2017, 10:35

Simone Pinchiorri



"TIABD - TODAY IS A BAD DAY" di Samuele P. Perrotta"CORP." di Pablo PolledriNON ASSEGNATO"SALIFORNIA" di Andrea Beluto"LA STIRERIA" di J.J. Bustamante"STRETTO" di Andrea Scimone"MATTIA SA VOLARE" di Alessandro PorzioSECONDO CLASSIFICATO"UNA PARTITA AI CONFINI DEL MONDO" di David Valolao"RATZINGER VUOLE TORNARE" di Valerio Vestoso"MARIA" di Afro De Falco"SUPERMÈNN" di Rosario BizzarroGIULIO DELLA MONICA per "SALIFORNIA" di A. BelutoAURORA GIOVINAZZO per"A GIRL LIKE YOU" di G. Mangiasciutti e M. Loi"LA BARBA" di Alfredo Mazzara