GIOIOSA IN CORTO VI - I vincitori

Gioiosa In Corto
CATEGORIA JUNIOR
PREMIO MIGLIOR CORTOMETRAGGIO
"TIABD - TODAY IS A BAD DAY" di Samuele P. Perrotta
CATEGORIA ANIMAZIONE
PREMIO MIGLIOR FILM D'ANIMAZIONE
"CORP." di Pablo Polledri
CATEGORIA CORTOSCUOLA
NON ASSEGNATO
CATEGORIA SEMIPRO
PRIMO CLASSIFICATO
"SALIFORNIA" di Andrea Beluto
SECONDO CLASSIFICATO
"LA STIRERIA" di J.J. Bustamante
TERZO CLASSIFICATO
"STRETTO" di Andrea Scimone
CATEGORIA PRO
PRIMO CLASSIFICATO
"MATTIA SA VOLARE" di Alessandro Porzio
SECONDO CLASSIFICATO
"UNA PARTITA AI CONFINI DEL MONDO" di David Valolao
TERZO CLASSIFICATO
"RATZINGER VUOLE TORNARE" di Valerio Vestoso
PREMIO MIGLIOR FOTOGRAFIA
"MARIA" di Afro De Falco
PREMIO MIGLIOR SOGGETTO
"SUPERMÈNN" di Rosario Bizzarro
PREMIO MIGLIOR ATTORE
GIULIO DELLA MONICA per "SALIFORNIA" di A. Beluto
PREMIO MIGLIOR ATTRICE
AURORA GIOVINAZZO per"A GIRL LIKE YOU" di G. Mangiasciutti e M. Loi
PREMIO "CITTÀ DI GIOIOSA MAREA"
"LA BARBA" di Alfredo Mazzara
Simone Pinchiorri
13/08/2017, 10:35