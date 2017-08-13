I viaggi di Roby

GIOIOSA IN CORTO VI - I vincitori


GIOIOSA IN CORTO VI - I vincitori
Gioiosa In Corto
CATEGORIA JUNIOR
PREMIO MIGLIOR CORTOMETRAGGIO
"TIABD - TODAY IS A BAD DAY" di Samuele P. Perrotta

CATEGORIA ANIMAZIONE
PREMIO MIGLIOR FILM D'ANIMAZIONE
"CORP." di Pablo Polledri

CATEGORIA CORTOSCUOLA
NON ASSEGNATO

CATEGORIA SEMIPRO
PRIMO CLASSIFICATO
"SALIFORNIA" di Andrea Beluto
SECONDO CLASSIFICATO
"LA STIRERIA" di J.J. Bustamante
TERZO CLASSIFICATO
"STRETTO" di Andrea Scimone

CATEGORIA PRO
PRIMO CLASSIFICATO
"MATTIA SA VOLARE" di Alessandro Porzio
SECONDO CLASSIFICATO
"UNA PARTITA AI CONFINI DEL MONDO" di David Valolao
TERZO CLASSIFICATO
"RATZINGER VUOLE TORNARE" di Valerio Vestoso

PREMIO MIGLIOR FOTOGRAFIA
"MARIA" di Afro De Falco

PREMIO MIGLIOR SOGGETTO
"SUPERMÈNN" di Rosario Bizzarro

PREMIO MIGLIOR ATTORE
GIULIO DELLA MONICA per "SALIFORNIA" di A. Beluto

PREMIO MIGLIOR ATTRICE
AURORA GIOVINAZZO per"A GIRL LIKE YOU" di G. Mangiasciutti e M. Loi

PREMIO "CITTÀ DI GIOIOSA MAREA"
"LA BARBA" di Alfredo Mazzara

13/08/2017, 10:35

Simone Pinchiorri

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