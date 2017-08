LOCARNO 70 - Tutti i premi. Pardo d'Oro a "Mrs. Fang"

Wang Bing, regista di "Mrs. Fang", con il Pardo d'Oro



MRS. FANG di WANG Bing, Francia, Cina, GermaniaAS BOAS MANEIRAS di Juliana Rojas, Marco Dutra, Brasile, FranciaF. J. OSSANG per 9 DOIGTS, Francia, PortogalloISABELLE HUPPERT per MADAME HYDE di Serge Bozon, Francia, BelgioELLIOTT CROSSET HOVE per VINTERBRØDRE di Hlynur Pálmason, Danimarca, Islanda3/4 (Three Quarters) di Ilian Metev, Bulgaria, GermaniaMILLA di Valerie Massadian, Francia, PortogalloKIM DAE-HWAN per CHO-HAENG (The First Lap), Corea del SudDISTANT CONSTELLATION di Shevaun Mizrahi, Stati Uniti, Turchia, Paesi BassiVERÃO DANADO di Pedro Cabeleira, PortogalloCOCOTE di Nelson Carlo De Los Santos Arias, Repubblica Dominicana, Argentina,Gemania, QatarDANE KOMLJEN per PHANTASIESÄTZE, Germania, DanimarcaERA UMA VEZ BRASÍLIA di Adirley Queirós, Brasile, PortogalloSASHISHI DEDA (Scary Mother) di Ana Urushadze, Georgia, EstoniaMETEORLAR (Meteors) di Gürcan Keltek, Paesi Bassi, TurchiaDENE WOS GUET GEIT (Those Who Are Fine) di Cyril Schäublin, SvizzeraANTÓNIO E CATARINA di Cristina Hanes, PortogalloSHMAMA di Miki Polonski, IsraeleJEUNES HOMMES À LA FENÊTRE di Loukianos Moshonas, FranciaKAPITALISTIS di Pablo Muñoz Gomez, Belgio, FranciaARMAGEDDON 2 di Corey Hughes, CubaREWIND FORWARD di Justin Stoneham, Svizzera59 SECONDES di Mauro Carraro, SvizzeraLES INTRANQUILLES di Magdalena Froger, SvizzeraDREI ZINNEN di Jan Zabeil, Germania, ItaliaLa Giuria Presidente: Joachim Valentin (Germania), Monique Beguin (Francia), Arielle Domon (Francia), Lukas Jirsa (Repubblica Ceca), Robet K. Johnston (Stati Uniti) e Rinke van Hell (Olanda) ha deciso di assegnare il suo Premio del valore di 20’000 CHF, messo a disposizione dalla Chiesa evangelico-riformata e dalla Chiesa cattolico-romana svizzera e legato alla distribuzione in Svizzera del film premiato, a:LUCKY di John Carroll Lynch, Stati UnitiVINTERBRØDRE di Hlynur Pálmason, Danimarca, IslandaQING TING ZHI YAN (Dragonfly Eyes) di XU BING, Cina, Stati UnitiLa Giuria, composta da Rita di Santo (Gran Bretagna), Alexey Gusev (Russia), Melis Behlil (Turchia), Catalin Olaru (Romania), Tereza Fischer (Svizzera) ha deciso di assegnare il Premio della critica internazionale (Premio FIPRESCI) a:QING TING ZHI YAN (Dragonfly Eyes) di XU BING, Cina, Stati UnitiLa Giuria, formata da Allison Gardner (Gran Bretagna), Ramiro Ledo (Spagna), Ales Stuchly (Repubblica Ceca), Matthias Stütz (Germania) ha deciso di assegnare il Premio Europa Cinemas Label, volto a favorire la distribuzione sugli schermi dell’associazione Europa Cinemas di un film scelto tra quelli del Concorso internazionale e del Concorso Cineasti del presente, a:VINTERBRØDRE di Hlynur Pálmason, Danimarca, IslandaLa Giuria designata tra i partecipanti all’iniziativa Cinema & Gioventù – organizzata da Castellinaria, Festival internazionale del cinema giovane Bellinzona, e composta da Antonio Lo Porto, Milo Cavadini, Gaïa Viviani, Marko Rajkovic, Gilda Panizza, Wanda Brahier, Felipe Casanova, Isaline Prevost, Gabriele Uboldi, Axel Bezenson, Gaëlle Hostettler, ha deciso di assegnare ai tre miglior registi dei lungometraggi presentati nel Concorso internazionale i seguenti premi offerti dal Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) del Cantone Ticino:VINTERBRØDRE di Hlynur Pálmason, Danimarca, IslandaLA TELENOVELA ERRANTE di Raúl Ruiz, Valeria Sarmiento, CileQING TING ZHI YAN (Dragonfly Eyes) di XU BING, Cina, Stati UnitiWAJIB di Annemarie Jacir, PalestinaDID YOU WONDER WHO FIRED THE GUN di Travis Wilkerson, Stati UnitiLa seconda Giuria dei Giovani composta da Silvio Schmutz, Léon Probst, Olivia Calcaterra, Alix Merle, Adrien Frueh, Caroline Thorne, Natasha De Grandi, Rodrigo Munoz, Valentine Polli, Chloé Battisti, ha deciso di attribuire unSASHISHI DEDA (Scary Mother) di Ana Urushadze, Georgia, EstoniaCHO-HAENG (The First Lap) di Kim Dae-Kwan, Corea del SudLa terza Giuria dei giovani composta da Luca Rinaldi, Claire Widmer, Morgana Poltera, Leonardo Bernasconi, Philip Peter, Malika Brigadoi, Isabella Corsini, Robin Pellanda, ha deciso di assegnare dueVYPUSK 97 di Pavlo Ostrikov, UcrainaKUCKUCK di Aline Höchli, SvizzeraPARADES di Sarah Arnold, Francia, SvizzeraLa Giuria, composta da Regula Treichler (Svizzera), Tomas Tengmark (Svezia), Lena Martin (Germania) ha deciso di assegnare il Premio Don Quijote al film:WAJIB di Annemarie Jacir, PalestinaLa Giuria, formata da Moritz Leuenberger (Svizzera), Heidi Specogna (Svizzera), Heidi Tagliavini (Svizzera) ha deciso di assegnare ilal film:DRUŽINA (The Family) di Rok Bicek, Slovenia, Austriae ilper la promozione della giustizia e dell’etica sociale al film:SEÑORITA MARÍA, LA FALDA DE LA MONTAÑA, di Rubén Mendoza, ColombiaL’Internationale Kurzfilmtage Winterthur, in collaborazione con Villa Sträuli e il Locarno Festival, offriranno una residenza di due mesi, accettando le richieste da parte dei partecipanti di Open Doors, Pardi di domani e Filmmakers Academy provenienti da Africa, Asia, Europa dell’est e America latina.PRADEEPAN RAVEENDRAN, Open Doors Screenings, Sri LankaLa Giuria, composta da Marie-Pierre Vallé (Francia), Rachel Schmid (Svizzera), Roger Garcia (Hong Kong) Ha deciso di assegnare il suo Premio del valore di 30'000 euro, istituito da Eurimages con l’intenzione di promuovere una maggiore eguaglianza di genere nell’industria cinematografica europea, al film:MILLA di Valerie Massadian, Francia, Portogallo