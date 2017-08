LOCARNO 70 - A Nicola Nocella il Premio "Boccalino d'Oro" come miglior attore

L'attore Nicola Nocella



12/08/2017

Simone Pinchiorri



Annunciati i vincitori del premio collaterale del 70 Locarno Film festival, il. Tra i premiati ancheper la sua intepretazione nel film "" di Andrea Magnani.Questi tutti i premiassegnati:" di Gürcan KeltekMotivazione: Perché sa trarre dal dramma di un popolo, il curdo, soffocato da un regime, quello turco, che lo bombarda, lo imprigiona, lo umilia, la bellezza della poesia, di quella poesia che sola resta libera a cantare l'identità di un popolo. Bianco e nero stupefacente e una pioggia di meteore che si confonde con i fuochi d'artificio in una delle più belle scene della storia del cinema.Valeria Sarmiento e Raoul Ruiz per il film "Motivazione: Valeria Sarmiento, con grandi qualità autoriali, porta a termine una riflessione iniziata nel 1990 da Raúl Ruiz sul Cile di ieri, ma anche di oggi. La telenovela errante diventa così paradigma di una storia drammatica, ma anche lieve, nella quale tutti i pregi e i difetti, le positività e le contraddizioni della cultura cilena trovano rappresentazione.Astrid Johanna Ofner per il filmMotivazione: Perché con grande delicatezza racconta la vita di uno dei più grandi intellettuali del XX secolo salvatosi dalla barbarie nazistaNicola Nocella per "" di Andrea MagnaniMotivazione: "Ci vuole un fisico speciale" cita una famosa canzone italiana. E Nicola Nocella il fisico ce l'ha, anche "simile" ad un grande attore-comico-musicista americano scomparso troppo presto, John Belushi. E nei panni di "Easy", Nocella ci regala la sua personale versione di "Chiamami Aquila", contribuendo a creare un film dolce, divertente, surreale, e con le citazioni giuste al punto giusto.Tong Yanrunam, il grande artista cinese ha coinvolto la città di Locarno durante il Festival, impegnando decine di persone ad affrontare il problema del ritratto, regalando la conoscenza del lavoro di un artista.