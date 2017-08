IL CONTAGIO - Al cinema dal 5 ottobre

Locandina "Il Contagio"



Simone Pinchiorri



Il film "" di Matteo Botrugno e Daniele Coluccini, tratto dall'omonimo romanzo di Walter Siti pubblicato da Rizzoli, sarà distribuito in sala da Notorious Pictures a partire dal 5 ottobre 2017.Nel cast Vinicio Marchioni, Anna Fogliette, Maurizio Tesei. Giulia Bevilacqua e con la partecipazione straordinaria di Vincenzo Salemme.In una palazzina di borgata si agitano le vite di Marcello e Chiara, di Mauro e Simona e del boss di quartiere Carmine.In questo scenario di umanità mutevole perennemente sospesa tra il tragico e il comico si inserisce anche il professor Walter, scrittore di estrazione borghese, il quale ha da tempo una relazione con Marcello, ex culturista dalla sessualità incerta.Mauro, freddo e ambizioso spacciatore, sembra il solo a sentire la necessità di una svolta.I poteri corrotti irrompono in un angolo della periferia.Criminali, affaristi, palazzinari: un lucido affresco della Roma contemporanea." sarà presentato venerdì 1 settembre 2017 inalledellaIl film è prodotto da KimeraFilm con Rai Cinema in associazione con Notorious Pictures, in collaborazione con Gekon Productions, e con il sostegno di Gianluca Arcopinto