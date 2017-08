FESTA CINEMA ITALIANO BRASILE - Dal 31 Agosto al 6 Settembre

12/08/2017, 08:55

Dopo 10 anni di successo in decine di città lusofone di tre diversi continenti, laritorna in Brasile per promuovere il cinema contemporaneo italiano tra il pubblico brasiliano.Saranno esibiti simultaneamente in otto delle principali città del Brasile 7 nuovissimi film tutti in anteprima nazionale.Apre la ricca programmazione del festival l’ultima opera di PIF, "", mentre tra le altre produzioni in anteprima nazionale ricordiamo uno dei film più apprezzati al recente Festival di Cannes,accompagnato in Brasile dagli autori Fabio Grassadonia e Antonio Piazza e "" di Francesca Comencini, appena esibito al Festival di Locarno." di Sidney Sibilia, "" di Cristina Comencini, "" di Francesco Amato e "" di Ficarra e Picone sono i titoli che completano la selezione ufficiale di quest’anno, film che saranno successivamente distribuiti commercialmente nelle sale brasiliane.è um evento organizzato in Brasile dall’Associação Il Sorpasso in collaborazione con Mottironi Editore e conta inoltre del fondamentale appoggio dell’Ambasciata d’Italia a Brasília e degli Istituti Italiani di Cultura di Rio de Janeiro e São Paulo e di tutta la rete consolare. Il festival è sostenuto inoltre dall’Italia da Cinecittà Luce, dal MIBACT Direzione Cinema e da Anica.