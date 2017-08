GATTA CENERENTOLA - Al cinema dal 14 settembre

Locandina "Gatta Cenerentola"



11/08/2017, 16:28

Simone Pinchiorri



Dai vincitori del Premio EFA 2014 come Miglior Film d'Animazione Europeo con "", uscirà nelle sale italiale, distrubuito da Videa, il 14 settembre 2017, il film d'animazione "" di Alessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri e Dario Sansone.Cenerentola è cresciuta all'interno della Megaride, un'enorme nave ferma nel porto di Napoli da più di 15 anni. Suo padre, ricco armatore della nave e scienziato, è morto portando con sé nella tomba i segreti tecnologici della nave e il sogno di una rinascita del porto. La piccola vive da allora all'ombra della temibile matrigna e delle sue perfide sei figlie. La città versa ora nel degrado e affida le sue residue speranze a Salvatore Lo Giusto, detto 'o Re, un ambizioso trafficante di droga che, d'accordo con la matrigna, sfrutta l'eredità dell'ignara Cenerentola per fare del porto di Napoli una capitale del riciclaggio. La nave, infestata dai fantasmi-ologrammi di una tecnologia e di una storia dimenticate, sarà il teatro dell'intera vicenda e metterà in scena lo scontro epocale tra la miseria delle ambizioni del presente e la nobiltà degli ideali del passato. Il futuro della piccola Cenerentola e della povera città di Napoli sono legati ad uno stesso, sottilissimo, filo." sarà presentato martedì 5 settembre 2017 ininallaIl film è prodotto da Luciano Stella e Maria Carolina Terzi con il contributo di Mauro Luchetti per la Mad Entertainment con Rai Cinema in partecipazione con Big Sur ed in collaborazione con SkyDancers, Tramp Ltd e O’Groove