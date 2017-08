MOLISECINEMA XV - In anteprima "La Cena di Toni" di Elisabetta Pandimiglio

Locandina "La Cena di Toni"



Nella penultima giornata, il 12 agosto 2017, della quindicesima edizione disarà presentato in anteprima assoluta per", Il documentario disul giornalistaLa proiezione prevista alle ore 19.15 al Cinema Teatro vedrà la presenza della regista e del protagonista che risponderanno alle domande del pubblico in sala.Il documentario racconta tre anni della vita del giornalista Toni de Marchi, attraverso la ripresa del suo quotidiano: il lavoro di giornalista, le visite di familiari e amici, le feste, la convivialità, ma anche le terapie, la solitudine, i rari momenti di sconforto, a cui fanno da contraltare l’allegra ironia, gli scatti di ira. Sullo sfondo l'iter complesso della vicenda di un "farmaco" che tarda ad arrivare perché che va a impantanarsi, per anni, nei meandri di una burocrazia insondabile.