NEL NOME DEL PADRE - Il 13 agosto su Rai Storia per i ciclo “Binario Cinema”

Una scena del film "Nel Nome del Padre"



12/08/2017, 17:57

La grottesca rappresentazione della vita di un collegio di preti per i figli della borghesia più abbiente sul finire degli anni Cinquanta, per denunciare lo stato di crisi pressoché irreversibile in cui versa la religione cattolica nell'era sempre più tecnocratica del neocapitalismo avanzante: un insieme di valori e di pratiche secolari, ormai inservibili ai fini della formazione della nuova classe dirigente, come pure del mantenimento dello status quo dell'intero corpo sociale.E’ il film “” diche Rai Cultura propone domenica 13 agosto 2017 alle 21.10 su Rai Storia per i ciclo “”. Tra gli interpreti Marco Bellocchio, con Yves Beneyton, Renato Scarpa, Piero Vida, Aldo Sassi, Lou Castel, con la partecipazione di Laura Betti.Terzo lungometraggio di Bellocchio, proiettato per la prima volta, nell’ottobre del 1971, al New York Film Festival, e ripresentato nel settembre del 1972, a Venezia, nell’ambito dell’Antifestival organizzato dalle associazioni italiane degli autori per protestare contro la manifestazione ufficiale della Biennale, la pellicola ha conosciuto anche un'ultima terza edizione per la Mostra del Cinema di Venezia del 2011, in occasione del conferimento al suo autore del Leone d'Oro alla carriera.