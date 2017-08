DOC/IT - Lettera Aperta al Ministro Dario Franceschini

Dario Franceschini



11/08/2017, 08:00

Il Ministro Franceschini scrive a Doc/it e alle altre associazioni di categoria per fare il punto sui decreti attuativi ormai in dirittura di arrivo della nuova Legge Cinema.Doc/it risponde congratulandosi per l’ottimo lavoro fatto e chiede che il Ministro Franceschini, il MISE e il Governo intervengano con urgenza sul contratto di Servizio RAI. Se la RAI non verrà obbligata ad estendere anche al documentario gli obblighi di investimento previsti per il Cinema, la Fiction e l’Animazione, la Legge Cinema perderà buona parte dei suoi effetti positivi.Qui di seguito è possibile scaricare​:•​ la Lettera inviata alle Associazioni di Categoria​ Settore Cinema e Audiovisivo da parte del Ministro Dario Franceschini in data 03.08.2017