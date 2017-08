LOCARNO 70 - GLI ASTEROIDI, esordio importante

Gli Asteroidi



11/08/2017, 10:29

Carlo Griseri



Tre amici da sempre, una provincia emiliana industriale (sempre meno), vuota (sempre più) di speranze, di illusioni, di futuro. Pietro e Ivan, insieme allo stralunato Cosmic, passano le giornate cercando di non essere come i genitori (meglio il padre morto suicida o quello vivo ma di cui vergognarsi?), in zona si moltiplicano i furti alle chiese, il malessere è contagioso mentre dalla tv arrivano notizie di un asteroide presto di passaggio vicino alla terra..., all'esordio nella fiction dopo una celebrata carriera nel documentario, sono sia quelli celesti sia - ancor più - questi tre giovani allo sbando, incapaci di comunicare tra loro e con la generazione precedente. Non è detto che bastino, per cambiare le loro sorti, una ragazza, la prospettiva di una "svolta", lo sguardo al cielo: serve molto di più, o forse basta molto meno.Prodotto da Articolture e Ocean Productions con RAI Cinema, distribuito da Istituto Luce Cinecittà, "" deve molto del suo convincente afflato agli orizzonti piatti della Pianura Padana in cui è girato. Non tutti e non sempre convincente, invece, il cast di giovani attori non-professionisti, chiamati a compiti non banali e inevitabilmente altalenanti. Con loro le "certezze"Ultima nota, impossibile da non fare: eccezionale il lavoro dello street artist, che appare in tutto il suo splendore nel finale.